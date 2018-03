Do Egypta přišla kvůli potápění, teď mu nemůže přijít na jméno

Ještě během dovolené Vanessa prošla prvním potápěčským kurzem, po jeho absolvování ale měla krev v bubínku a po návratu do Čech uslyšela od lékaře, že se už nikdy nesmí potápět.

Doma v cizině Do ciziny odjeli na dovolenou a už se nevrátili. Většinou. Zažili klidná léta, revoluce, strach i lásky. Doma v cizině je dokumentární seriál internetové televize playtvak.cz o lidech, kteří se rozhodli začít znovu – v jiné zemi, s jinou kulturou, jiným náboženstvím.

„Řekla jsem si, že to není fér, když jsem ve svém životě poprvé objevila takovou vášeň a za tři týdny jsem do Egypta přijela znovu,“ říká. „Egypt je nejlepší místo pro potápění na světě, to vám řekne skoro každý profesionál,“ tvrdí Vanessa.

Nakonec se rozhodla v Egyptě zůstat na delší dobu a pracovat jako instruktorka potápění. A ze začátku vnímala Egypt opravdu pozitivně.

