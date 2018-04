Dóm tisíciletí - nejambicióznější atrakce v Británii

Mamutí stavba na břehu Temže bude ambiciozním multimediálním muzeem lidstva

Globální zóna zase nabídne dvacetiminutovou projekci o různých kulturách světa. Návštěvníci pocítí horko, chlad, rosu a jejich sedadlo se bude pohybovat tak, jak budou cestovat kolem světa. Zóna zasvěcená práci a učení představí na interaktivním videu kancelář starého typu i třídu 21.století vybavenou nejmodernější počítačovou technikou. K hlavním expozicím bude patřit Zóna ducha věnovaná náboženství, především křesťanství a životu Krista.Jednotlivé zóny budou umístěny po obvodu dómu, v jehož centru bude kruhové jeviště, kde se budou několikrát denně odehrávat živá vystoupení umělců.Dóm tisíciletí je tak mohutný, že by jeho polokoule pokryla celé Trafalgarské náměstí. Do kopulovité stavby s dvanácti tykadly by se vešel dvakrát stadión Wembley a dovnitř by se dala položit i Eiffelova věž. Očekává se, že průměrný návštěvník stráví v areálu 5-7 hodin.Velkolepý dóm, který si vyžádá náklady ve výši 758 miliónů liber, má v poslední den letošního roku slavnostně otevřít britská královna Alžběta. Veřejnosti bude zpřístupněn 1.ledna roku 2000.Společnost New Millenium Experience, která stavbu dómu zajišťuje, musí přilákat 12 miliónů návštěvníků, aby se zaplatily náklady na stavbu. Kromě zájemců z Británie se podle odhadů přijede na toto unikátní dílo podívat také 2,4 miliónu návštěvníků ze zahraničí. Britský turistický úřad odhaduje, že to britské ekonomice v roce 2000 přinese navíc 500 miliónů liber. Vstupenky se začnou prodávat už v září.Dospělí budou platit za vstup 20 liber (1100 korun), což je o 50 pencí víc než za lístek do vyhledávaného zábavního parku Alton Towers v hrabství Staffordshire.Rodinná vstupenka pro pět osob - dva dospělé a tři děti nebo jednoho dospělého a čtyři děti - bude stát 57 liber nebo 11,40 za každého člena rodiny. Děti do pěti let budou mít vstup zdarma, od 5 do 15 let zaplatí 16,50 liber. Stejnou cenu budou platit také studenti.