Dolomity - pohodové lyžování

Italské hory nejsou daleko, protože autem se tam z Čech jede šest až osm hodin. Ve scenerii žlutých a růžových skalních štítů si zde užijí hlavně začátečníci a rekreační lyžaři. Lanovky jezdí do dvou a půl tisíce metrů nad mořem a většina sjezdovek je lehká. O Itálii se mezi českými lyžaři říká, že jsou zde sjezdovky nejlépe upravované z celé Evropy.Italské Dolomity jsou zemí zaslíbenou pro závodní i rekreační běžkaře. Jejich tratě vedou nejen v údolích, ale do sedel mezi skalní velikány. Většina z nich je ukrytá v lese nebo údolí a přitom dobře upravovaná. Běžecké trasy se však mnohdy klikatí na pár kilometrech a málokdy to je něco jiného než okruh. Zvláštní formou turistiky jsou takzvané kolotoče pro sjezdaře. Stačí na ně kdekoliv naskočit a systémem lanovek a nepříliš náročných sjezdů objet celý areál a vrátit se za pár hodin zpět. Například nejznámější Sella Ronda zabere rekreačnímu lyžaři celý den a najede asi čtyřicet kilometrů okolo vysokého kopce Sella. Itálie je jedna z mála zemí v Evropě, která povoluje takzvaný heliskiing, tedy vynášení lyžařů vrtulníkem do jinak nedostupných míst a sjíždění dlouhých sněhových svahů. Díky své poloze jižně od hlavního hřebene Alp mají Dolomity většinou slunečné počasí. Z toho ovšem vyplývá, že se často jezdí na umělém sněhu. Jednotlivá střediska nejsou propojená vleky, a tak se využívá dopravy skibusy. Bydlí se hlavně v obcích v horských údolích. Ceny zájezdů jsou o něco nižší než do Francie a přijdou jednoho člověka na týden na nějakých osm deset tisíc korun. Apartmány jsou ovšem větší a pohodlnější.