Dolomity lehkým „alpským stylem“. Nový trend sjezdového lyžování

Výhodně na hory Vyjeďte na prodloužený víkend do Itálie, nebo si na Raketa.cz vyberte cenově dostupnou zimní dovolenou pro celou rodinu.

Už to minimalistické balení při "skisafari" člověka překvapilo. Žádné cavyky jak za mlada. Do cestovního batůžku jsem hodil jen toaletní taštičku, náhradní prádlo, svetr, krém na opalování a něco na přezutí. A pak už jsem si jen užíval. Přes noc jsem navíc nesjížděl do údolí, ale zakotvil na horských chatách u horních stanic lanovek.

Jen první večer jsem udělal výjimku a zůstal s pusou dokořán na úbočí lyžařské superhory Kronplatz. Večerní program stál za to. Jel se exhibiční noční skicross s největšími hvězdami tohoto atraktivního zimního sportu včetně české star Tomáše Krause.

Se svařeným vínem ve zmrzlých rukou, při dunění hip hopu, dub stepu či nu-metalu to z cílového prostoru vypadalo až neskutečně. Mistři skicrossu vyskakovali jako péroví panáci na velkých boulích za smrště ohňostrojů, řítili se sněhovými tunely a tělo na tělo řezali v neuvěřitelných náklonech klopené zatáčky. Dole v cíli pak teklo šampaňské a tryskala dobrá nálada, protože tohle byla jedna mála z příležitostí, kdy se závodilo hlavně pro radost, pro lidi. Na borcích to bylo vidět. Žádný stres, ochotně odpovídali na otázky, které by jim při světovém poháru přišly stupidní, nebo nepatřičné.

Ale pozor, noc stejně nesměla být moc dlouhá ani alkoholická, protože druhý den čekalo brzké ranní vstávání a jízda do oblak ve stopách nejúžasnějšího alpského lyžařského okruhu Sella Rondy.

Ať si říká kdo chce co chce, Sella Ronda je úžasná

Jsou "experti", kteří už o Sella Rondě pomalu neřeknou nic hezkého. "Jó jeli jsme to několikrát, ale je to hrůza, tolik lidí, všude plno, samí Rusáci a ten stres, abychom to stihli objet", uslyšíte nezřídka od těch chytráků. Nevěřte tomu. Vyberte slunný den, vstaňte brzy, udělejte si na Sella Rondu čas, nalaďte se do pohody. Sella je úžasná.

A pak třeba v horské chatě také padnete jako já i na "Rusáky", s nimiž je potěšení promluvit. Tak jsem totiž nad Gardenou v jedné chatě při obědě seděl u jednoho stolu s mladou dvojicí z Moskvy, na niž byla radost pohledět. Oba usměvaví, s perfektní angličtinou, ochotní si povídat o svých dojmech a pocitech. Překvapivě neházeli číšníkovi stodolarovky, neslopali vodku ani originální šampaňské, ale byli tiší, skromní, inteligentní a přátelští.

Ale rychle zpátky na Sellu. Začal jsem v Gardeně a rychle mě to táhlo přes Plan de Gralba na slavnou sjezdovou pistu Saslong. Je skvělá, ale doporučuji zejména poprvé ji jet opatrně a s rozmyslem. Hrdinské historky je lepší vyprávět večer při aprés ski a ne v nemocnici.

Na pláních kolem Selly

Saslong je hodně prudký, s terénními zlomy, prostě černá jako řemen. Doporučuji dát napoprvé opatrnou tréninkovou jízdu, zastavovat, poměřovat, odhadovat. Teprve druhá a třetí jízda může být svižná s ostřejšími pasážemi, ale vždy s důrazným ohledem na hustotu provozu a na ostatní lyžaře.

Ale tentokrát jsem tam nebyl na trénink sjezdu. Vymetené nebe přímo vybízelo zamířit dál ve směru obřího lyžařského okruhu od Plan de Gralba na Passo Sella. Po pravé straně úžasná třítisícovka Saslong, po levé masiv Gruppo Sella, pode mnou nekonečný kopečkovitý terén.

Netrvalo to dlouho a kdesi v obřím údolí Val di Fassa kousek ode mne bylo Campitelo a pak Canazei, kolem pozvolné a otevřené sjezdovky místa zvaného Belvedere. Jen tu nesmí foukat. To je pak čina a je lepší zůstat v horské chatě u něčeho horkého, třeba u bombardina (vaječný koňak s whisky, nebo brandy).

Jídlo v některých restauracích na svazích Alta Badie je téměř neskutečné. Na snímku taková malá sladká přesnídávka. Crème Brûlée se stroužkem jablka, želé a borovicová zmrzlina. Další jihotyrolská delikatesa - skvělý hovězí steak s bramborem

Malebná Arraba i michelinská kuchyně

Za chvilku už jsem míjel Passo Pordoi a také vtipnou horskou chatu Reguio Fredarola s báječným sněhovo-ledovým barem (tady by se večer pařilo) a už tu byla Arraba v kraji Veneto, jedno z nejmalebnějších horských středisek Alp. Přesedl jsem na "jumbo" směrem na Porta Vescovo pod Marmoladou, nejvyšší bod celého výletu (téměř 2 500 metrů). Nahoře je moderní restaurace, s jak jinak než báječným espresem.

A pak hurá zase zpět do Arraby, abych se za další chvíli přehoupl přes Passo Campolongo na rozlehlé a příjemné pláně Alta Badie. To už jsem byl zase zpět v Jižním Tyrolsku. A hned mě napadlo, že kdo chce lyžovat v této zóně, měl by dělat časté zastávky v horských chatách. Proč? Pro své vlastní dobro.

Jedna ze sjezdovek, která vede od proslulé chaty Las Vegas v centru Alta Badie Pod chatou Las Vegas v Alta Badii

Tady a v Alta Badii zvlášť se totiž lyžař ocitá nejen v ráji sjezdařů, ale také gurmánů. Asi nikde v Alpách není tak vysoká koncentrace "michelinských" kuchařů jako zde. Takže po dopolední kávě přišla předobědní sklenička a občerstvení v horské chatě Col Alto. Sklenička znamená většinou výborný bílý Pinot Grigio z vinic od Bolzana neboli rulandské šedé plus dřevěný talíř s místní suchou šunkou, domácími sýry, okurčičkami apod.

Ale znáte to, předobědní sklenička netrvá pár minut. A tak jsem toho už moc nenajezdil a přišlo gastronomické pokračování v podobě vynikajícího oběda v horské chatě Pralongia.

Mimochodem k lyžování v Alta Badii. Bude to znít trochu tajemně, ale je málo takových míst. Při napojení z okruhu Sella Ronda Alta Badia působí jako ráj modrých, klidných tratí pro začátečníky, seniory nebo rodiny s malými dětmi. Je to taková zvlněná horská planina stoupající do přibližně 2 000 metrů. Ale nenechte se zmást. Na druhou stranu padají do údolních městeček La Villa a San Cassiano přímo dech beroucí sjezdové tratě, které každoročně hostí i světový pohár.

Sjezdovky v Alta Badii

Obědový rituál, Corvara i unikátní Las Vegas

Ale na chvíli dost lyžování. Nadešel čas oběda. V Jižním Tyrolsku je to něco jako posvátný rituál. Předkrm, slámová polévka, pak rizoto, těstoviny s mořskými plody, atd. Na závěr panna cotta s malinami a opět káva. Celé je to skvělý mix mezi italskou a horalskou jihotyrolskou kuchyní. Proto třeba ta slámová polévka, špenátové taštičky, či rizoto se suchou šunkou a jablky.

Odpoledne už moc času nezbylo, ale projel jsem si aspoň zbytek rozsáhlé lyžařské oblasti Alta Badia. Část tratí směrem do Corvary, Colfoska a zpět. Najednou se krajina zas změnila. A objevila se Corvara, dnes jedno z nejoceňovanějších středisek v Alpách vůbec. Leží uprostřed hor, lanovek a sjezdovek, které se jako hadi vlní přímo městečkem. Skvostné výhledy a výborný nástup k lyžování. Menší, kvalitní, často velmi luxusní hotely.

Odtud je to kousíček zpět na jednu z unikátních horských chat celé oblasti, Las Vegas. Právě tady jsem měl další útočiště. Ve výšce 2 050 metrů na křižovatce tratí z La Villy, San Cassiana, Corvary, leží dřevěný americký ranč. Tak trochu pěst na oko. Brzy ovšem zjistíte, že tento ranč klame tělem a není zdaleka jen dřevěný. Uvnitř připomíná ranč jen pramálo, ale okouzlí krásnými moderními interiery a designem. Jídelna s barem má zaoblenou prosklenou stěnu s výhledem do kraje. Hlavní použité materiály jsou dřevo, kámen, sklo. Zaujme krb krytý skleněnou deskou, ale i zajímavě členěné pokoje. Mimochodem je jich tu 11.

Před chatou Las Vegas v Alta Badii Chata Las Vegas v Alta Badii

Pro mne byl ovšem největší atrakcí Las Vegas jeho majitel, malý rtuťovitý Ulli, chlapík plný energie a nápadů, který nechal tuto výjimečnou chatu vybudovat. A proč jí dal jméno Las Vegas? Před mnoha lety navštívili toto místo američtí turisté a moc se jim tu líbilo. Místo dostalo název Las Vegas a Ulli ho zachoval i pro svůj ranč. "Ten název je tak šíleně americký, tak jiný než cokoli v okruhu nejmíň 100 kilometrů, že si ho musí každý zapamatovat. A proto jsem ho zachoval," smál se Ulli svému obchodnímu fištrónu.

Večeře byla opět vynikající. Sestávala samozřejmě z mnoha chodů a zakončena byla v pozdních hodinách v družném hovoru s Ullim a souznění s vynikající grappou.

Spalo se mi krásně, sladce, snil jsem o indiánských prériích a ráno si pak užíval snídani snů s výhledy na probouzející se sjezdovky.

Sjezd do Corvary ve směru na Colfosco a dál na Val Gardenu

Slavný Kronplatz

Ale sbohem Las Vegas, sbohem Sella Rondo, čekala mne další báječná sjezdařská zóna, slavný Kronplatz s obřím zvonem "sjednocení" přímo na vrcholku.

Zatímco Sella Ronda je jedním z nejlepších míst pro rodinný lyžařský výlet a pastvou zejména pro lyžařovy oči, kde se otevírá nespočet panoramat na Saslong, Marmoladu, Gruppo Sella atd., Kronplatz se 100 kilometry sjezdových tratí je zase pastvou pro všechny smysly a svaly sportovního lyžaře. Nikoli náhodou je také už mnoho let oblíbeným zimním centrem náročnějších českých sjezdařů.

Kronplatz má nejen sjezdové tratě všech náročností, ale i jeden z nejmodernějších lanovkových parků na světě, který se pyšní zejména kabinovými lanovkami. Jedna z nich má dokonce vyhřívané sedačky. Sjezdovka Ried a tamní kabinová lanovka mají i přímé napojení na vlak.

Kronplatz se slavným zvonem Jedno z "mezinárodních" aprés ski na Kronplatzu

Tady se dá jezdit celý týden. Náročný lyžař tu například najde hned pět náročných černých sjezdovek: Sylvester, Herrnegg, Pre da Peres, Erta a Piculin.

To další, co je třeba na Kronplatzu ocenit, je skvělé zázemí. Nespočet možností pro jednoduché i báječné občerstvení, výborné apres ski bary. Abych nevzpomínal jen na chaty Pralongia, Col Alt nebo Las Vegas, další skvělý útulek přes oběd jsem našel v chatě Oberegger a večeři a nocleh v Graziani.

Skvělé lyžování, nádherná panoramata a kvalitní horské chaty se skvělou kuchyní. Projet aspoň část jen s příručním batůžkem stojí určitě za hřích.