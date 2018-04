Dolní Rakousy: ryzlink i speciality

"Mladistvě svěží, vesele vzletné, které oslňuje svým jemně květnatým, drzým buketem. Jeho lehkost, co se týče obsahu alkoholu, ho ponechává osvěžujícím jako preludium, jež potěší srdce, ducha i mysl," píše se v jedné brožurce o místním zeleném veltlínském.

"Místní vína jsou vynikající a mnoho lidí tady patří k znalcům," vysvětluje vztah k vínu Michaela Zeilerová z turistické organizace Niederösterreich Werbung.

A protože Dolní Rakousy nechtěly nechat své "nápojové skvosty" pouze vyvoleným, již třetím rokem se zde pořádá takzvaný Vinný podzim (Weinherbst).

Od 28. srpna až do 29. listopadu zde mohou turisté zajít do padesáti obcí, kde všude najdou něco, co je s vínem či jeho výrobou spojeno.

Několik tipů: vyjížďka kočárem s ochutnávkou vína, ale i zdejšího známého ořechového chleba v Rohrendorfu, týden hroznové kúry v Badenu či gastronomické hody v Morwaldu.

Jaká vína vlastně v Dolních Rakousích nabízejí?

Za jedno z vůbec nejlepších svého druhu na světě se například považuje ryzlink - zejména z okolí Wachau, Kamptalu a Kremsu - a také zelené veltlínské.

Pak jsou zde dvě výrazné místní speciality: jednak je to silné bílé víno Zierfandler a spíše jemnější červené Zweigelt. Anthony Rose, známý světový odborník na vína, k tomu říká: "V Rakousku je skutečně zřejmě nejlepší ryzlink na světě."

Celý podzim se můžete v Dolních Rakousích setkávat s mimořádně frekventovaným slovem: heuriger. Co ale toto všudypřítomné slovo znamená?

Buď jde o restauraci, kde se podává vlastní víno a také jídlo z vlastních zdrojů, nebo je to také označení pro nové víno z poslední sklizně - prodávat se pod tímto názvem má od 11. listopadu do 31. prosince následujícího roku.





JAK SE TAM DOSTAT: Dolní Rakousy se nacházejí kolem Vídně a jsou největší spolkovou zemí. Z Moravy je to na skok, z ostatních částí České republiky trvá cesta autem, autobusem či vlakem jenom několik hodin.

INFORMACE: V Rakousku - Niederösterreich Werbung, A-1010 Vídeň, Fischhof 3, tel. 00431/53610. V Praze - Österreich Werbung, Krakovská 7, 112 21 Praha 1, tel. 02/22211282.



OCHUTNÁVKA V BADENU:

Vinotéka v Badenu, nedaleko Vídně (z hlavního města sem jezdí i tramvaj), nabízí 105 druhů vín. Naše tipy jsou:

Badener Lumpenturl, ročník 1995: bílé, tradiční v celé oblasti, silnější sušší, cena láhve 55 šilinků.

Chardonnay (od R. Eitlera), ročník 1996: bílé, suché, módní, cena 60 šilinků.

Cabernet Sauvignon Barrique (od W. Ceidla), ročník 1995: červené, zvláštní aroma, zraje ve speciálních sudech, cena 131 šilinků.

Zweigelt (od rodiny Breinschmidovy), ročník 1996: červené, silné, aromatičtější, cena 68 šilinků.

Neuburger Beerenauslese (od F. Schwabla), ročník 1994: bílé, sladké, z nejzralejších plodů, cena za láhev 180 šilinků.

Informace: Badener Hauervinothek, Brusattiplatz 2, Baden, tel. 00432252/45640. Otevřeno od 10.00 do 12.30 a od 15.30 do 18.30 hodin. Sklenička vína při koštování stojí 20 šilinků.