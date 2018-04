Dolní Podyjí: kam se na dovolenou jezdí omylem

Může se hodit NEZAPOMEŇTE NAVŠTÍVIT

Vodní mlýn ve Slupi – národní kulturní památka, nejlépe zachovalý vodní mlýn v České republice v rozlehlé renesanční budově. Funkční náhon se čtyřmi mlýnskými koly. Vnitřní expozice představuje vývoj mletí mouky na vodních mlýnech od primitivních počátků až po moderní strojní velkovýrobu. Muzeum čs. opevnění ve Slupi – vzniklo svépomocí nadšence pro vojenskou historii na jižním okraji obce. Přístupný je betonový řopík s vybavením, zajímavá je rovněž kolekce modelů pohraničních bunkrů z roku 1938. Více informací a otevírací dobu najdete na: http://www.volny.cz/nezradime/ DOPRUČENÁ TRASA PRO KOLO

Šatov – Chvalovice – Dyjákovičky – Ječmeniště – Lampelberk – Jaroslavice – Hrádek – Dyjákovice – Hevlín – Nový Přerov – Březí - Mikulov. Celkem asi 60 km. Výchozí i cílová obec má vlakové spojení. ZAJÍMAVOST ŠATOVSKÉHO NÁDRAŽÍ

Pokud přijedete na vlakové nádraží v Šatově, zaujme vás nejenom nově upravená budova nástupiště, ale také troleje elektrického vedení, které přicházejí z Rakouska a za poslední výhybkou směrem do českého vnitrozemí končí.

Nedávno vybudovaná elektrifikace, která má pokračovat až do Znojma, vázne na havarijním stavu železného mostu přes Dyji. Až bude tento památkově chráněný most renovován, může se na příjezd prvního elektrického vlaku z Rakouska těšit i Znojmo.