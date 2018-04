Turismus na jeden den se nevyplácí. Dolní Morava chystá další atrakce

Společnost Větrný vrch plánuje vytvořit vodní a dětský park s hřišti a přeměnit mokřadní plochy na rybník. Lyžařský vlek by měl být upraven k využití pro koloběžky a kola, vzniknout mají dvě sjezdové tratě pro cyklisty, crossová trať a jednostopé stezky pro kola, takzvané single traily. Rozšíří se rovněž nynější parkoviště. Budovat by se mělo začít v dubnu 2018, práce potrvají přes dva roky.

Stezka v oblacích přilákala v prvním roce 180 tisíc lidí Stezka v oblacích, vyhlídková turistická atrakce nad Dolní Moravou na Králicku, překonala za první rok provozu očekávání provozovatelů. Namísto plánovaných sto tisíc lidí jich přišlo téměř dvakrát více. Stále častěji jsou mezi nimi i Poláci.

Rekreační areál v Dolní Moravě se během několika posledních let stal vyhledávaným turistickým cílem. Díky dotacím z evropských fondů společnost Sněžník rozšířila lyžařské středisko, které nabízí celkem 9,3 kilometru sjezdových tratí s dvěma čtyřsedačkovými lanovkami.

Pro letní sezonu slouží například bobová dráha, vyhlídková věž Stezka v oblacích s tobogánem, cyklostezky či atrakce pro děti. Firma rovněž postavila nový hotel Vista se 300 lůžky, kongresovým centrem a rozsáhlým sportovním zázemím. Další společnost chce postavit tři domy pro rodinnou rekreaci, celkem by se v nich mohlo ubytovat 60 turistů.

Zájem investorů začíná narážet na limity horské vesnice s roztroušenu zástavbou v údolí. V zimní sezoně bývá úzká přístupová silnice přeplněná a není kde zaparkovat. Obec se snaží živelný rozvoj regulovat změnami územního plánu, například opatřením, že se nesmí z pozemku zastavět více než deset procent plochy.

Pro turisty, kteří zůstávají

Rozšíření areálu však bude z hlediska místních obyvatel ku prospěchu. „Z pohledu naší obce se dá říct, že takové aktivity tady vlastně vítáme,“ zní překvapivá odpověď starosty Dolní Moravy Richarda Nováka.

Sinlge traily, vodní park a rybník totiž v obci udrží návštěvníky, kteří budou využívat vícedenní ubytování. „Největší problém jsou právě jednodenní turisté, kteří přijedou na Stezku v oblacích a pak hned odjíždí. V podstatě se dá říct, že takoví návštěvníci nepřinášejí místním obyvatelům žádné peníze, ale způsobují jim největší komplikace,“ říká Novák.

Lyžování na Dolní Moravě

Rozšíření aktivit o letní atrakce cílí hlavně na rodiny s dětmi. Některé z těchto atrakcí už na Dolní Moravě fungovaly, ale původní koncept trochu selhal na ekonomice provozu. Pro nárazové turisty totiž single traily nebo crossové tratě nejsou příliš zajímavé. „Podobné atrakce mají i v Českých Petrovicích, davy turistů tam ale nepřitáhly,“ míní Novák.

Rozšířený areál na Větrném vrchu by tam mohl pro místní znamenat určitý příslib do budoucna. Podle starosty totiž počet krátkodobých turistů mírně ubývá. „Češi si to tu už takzvaně prošli a přijíždí jich méně, letos přibývaly hlavně návštěvníci z Polska. A když už se jednou obec rozhodla, že na Dolní Moravě budou turistické areály a atrakce, bude dobře, když bude mít z turistů také více peněz.“