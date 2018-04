Dolní Morava, pestré lyžování pod Kralickým Sněžníkem

Samozřejmě, že to Alpy nikdy nebudou, ale na první pohled je vidět, že se tady od vyspělých alpských center hodně učili. Sami přiznávají, že se inspirovali zejména ve známém rodinném centru Serfaus - Fiss - Ladis v Tyrolsku.

Kde trénuje i Ondřej Bank a Eva Samková

Dolní Morava nás příjemně překvapila. Není divu, že si tu rádi zatrénují i takové hvězdy jako je Ondřej Bank nebo Eva Samková a že zalyžovat si sem jezdí ty české celebrity, které se nepotřebují tolik ukazovat.

Zde jsou tvrdá čísla: 60, 80 a dokonce až 200 metrů široké, dobře upravené sjezdovky. Jedna z nich, "A", je v první části parádně prudká černá. Patří k nejstrmějším hangům u nás vůbec. Dohromady pět regulérních sjezdových tratí s variantami a dva dlouhé lesní propojováky. Nejdelší sjezd z vrcholu hory Slamník (1 233 m), pak doleva sjezdovkou "B" až k dolní stanici čtyřsedačkové lanovky u hotelu Vista (750 m) měří asi 2 400 metrů a má téměř 500 metrů výškového převýšení. Dá se označit za výbornou sportovní červenou.

Nadmořská výška horní stanice lanovky na Slamníku a celkové převýšení má podobné parametry jako třeba Černá Hora nad Úpou a Medvědín ve Špindlu, Klínovec v Krušných horách a dokonce lepší než má krkonošská Pec pod Sněžkou nebo Špičák na Šumavě. Z českých hor je na tom lépe jedině Rokytnice, kde končí horní stanice lanovky ještě o 100 výškových metrů výš.

Čechy nebo Morava? Obojí je vlastně správně. Lyžařský areál leží na historickém území Moravy. Hranici mezi Čechami a Moravou tvořil horní tok řeky Moravy. Při územní a správní reformě v roce 1960 však byla hranice posunuta východním směrem na hřeben Sušiny a Podbělky. Od tohoto roku leží tedy celá Dolní Morava včetně skiareálu i vrcholu Králického Sněžníku s pramenem řeky Moravy na území Čech. Přesněji je součástí Pardubického kraje.

K dispozici má Dolní Morava dvě čtyřsedačky, dvě kotvy, jednu pomu a dva dětské vleky. Plus jeden slušný snowpark. K tomu dost dobré zázemí, jemuž dominuje čtyřhvězdičkový hotel Vista s moderním vybavením, podzemními garážemi pro auta, slušnou kuchyní a na české poměry dobrým wellness.

I náročnější lyžař se tak může na Dolní Moravě zabavit pár dní, když si zpestří pobyt dalšími aktivitami. Ovšem primárně je tato zóna určena pro rodiny s dětmi všech kategorií, od malých capartů, začátečníků až po teenagery.

A co by mohlo být lepší? Trošku hektické parkování kolem hotelu Vista a nějaké to čekání na lanovky ve špičkách o víkendech. Do celkových kilometrů sjezdových tratí se pak uvádějí i lesní nudné propojováky, na nichž lyžaři prostě jen sjíždí dolů, ale nijak si na nich nezalyžují. To je ovšem běžná praxe i v Alpách, sčítá se všechno, co se dá sjet. Skvělé by také bylo ještě jedno klidně malé rychlé občerstvení - bar v těsné blízkosti tratí. Zatím jsou k dispozici tři místa, čtvrté by určitě pomohlo.

Kromě lyžování i spousta zábavy

Celodenní program tu rádi zpestřují spoustou sportovních i společenských akcí. Dominuje jim noční show Adventure Night s ohňostroji, lasery, exhibicí freestylistů, ale i představením rolbařů, instruktorů a horské služby. V této sezoně jich pořádají celkem deset. "Snažíme se při nich návštěvníky nejen pobavit, ale i představit pracovníky našich hor, aby lidi aspoň trochu viděli, kolik jich tu je a jak důležitou práci tu dělají," říká obchodní ředitel resortu Dolní Morava Martin Palán.

Středisko se navíc pyšní krásnou přírodou, které vévodí dosud relativně méně známý masiv Kralického Sněžníku (1 424 m), druhého nejvyššího pohoří v Čechách. Na vlastní oči jsme se přesvědčili, že rozhledy do krajiny z nejvyšších stanic lanovek, zejména ze Slamníku, jsou úchvatné. Při dobré viditelnosti jsou vidět nejen Orlické hory, Jeseníky s Pradědem, ale i Krkonoše a Sněžka.

Dolní Morava Dolní Morava

Tip pro náročné Zážitkem je ranní "První stopa" od 7 do 9 hodin na prázdných a dobře upravených sjezdovkách spojená s příjemnou snídaní na chatě Slaměnka.

Kromě sjezdového lyžování nabízí oblast i hezké běžkařské upravené trasy s nejlepším nástupem buď na konci silnice v Dolní Moravě nebo na Vyhlídce (horní stanice sjezdovky Slon) či u chaty Slaměnka (horní stanice čtyřsedačky nad hotelem Vista). Při dobrých sněhových podmínkách je tu až 50 km tratí. Kdo nechce na běžky, může po většině cest šlapat i na sněžnicích.

Dolní Morava Dolní Morava

Centrum skitouringu

Zároveň se Dolní Morava zařazuje mezi hlavní centra českého skitouringu. Pod hotelem Vista sídlí v dřevěném srubu Skitour Testcentrum, které vede horský vůdce UIAGM a skialpinista Pavel Žofka. Tady se půjčuje materiál a odtud se také každou středu ráno vyráží na skialpové túry na okolní hřebeny. Rozhodně to vyzkoušejte, stojí to za to. Skitouring patří k nejrychleji se rozvíjejícím zimním sportům, který je doslova pro každého.

Z vrcholu Slamníku je krásně vidět protilehlý kopec Klepáč (1 144 m) s rozhlednou na polské hranici. Polsky se jmenuje Trojmorski wierch a zasvěcení už asi tuší. Je to ojedinělé místo v Evropě, kde se stýká rozvodí tří moří - Baltu, Severního a Černého moře.

A buďte obezřetní, zdejší hory mají i svého strážce, horského ducha. Jmenuje se Stamichman a poznáte ho celkem snadno - vypadá jako Krakonoš.

Může se hodit Jak je to daleko Z Prahy 200 km, autem se dá jet za 2 hod 40 min. Z Brna 160 km

a 2 hodiny jízdy. Z Olomouce 80 km, 1 hodina a 15 minut. Kolik co stojí 1 den lyžování - dospělý 620 Kč ( s tzv. resort card 580), student 500 (450), dítě 6 - 12 let 400 (380)

3 dny lyžování - dospělý 1 690 Kč (1 520), student 1 360 (1 220), dítě 1 100 (990)

Jídlo v chatě Slaměnka - hlavní chod cca 100 Kč, výborné polévky kolem 40 Kč

1 hodina výuky pro dítě do 6 let i se skipasem stojí 590 Kč, nad 6 let 650 Kč

Malý servis lyží v chatě Marcelka přijde na 400 korun Kam se podívat v okolí Nádherná, romantická Hora Matky Boží - klášter a poutní místo přímo v kopcích nad městečkem Králíky

Cestou z Hradce můžete navštívit zámky Doudleby, Rychnov nad Kněžnou, Častolovice a také zachovalé části systému opevnění vybudovaného před druhou světovou válkou. Největší je pevnost Hanička v blízkosti Rokytnice v Orlických horách.

Doporučujeme slavnou výstavu betlémů v Třebechovicích pod Orebem.