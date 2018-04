Dolní Jizera je ideální řeka pro rodinou kanoistiku

A hlavně - voda téměř pořád teče! Dva krátké "voleje" před jezy a jeden delší před ústím do Labe jsou jen nutnou daní za rychlý proud a občasné svezení na příjemných peřejkách.



V současné době, kdy ve středních Čechách hodně pršelo, je všechno umocněno zvýšenou hladinou a ještě rychlejším proudem. "Úsek se dá sjet za jeden den, ale my to jezdíme v pohodě celý víkend," uvádí v vodácké internetové diskusi na http://www.raft.cz Míla Pražák a doporučuje: "V poklidu se nechte unášet až k jezu v Kačově, zastavte se v kiosku na párek a pivo. Před Předměřicemi Vás čekají dvoje lehké peřeje a pod lesem to někdy pořádně vře. Řeka stále svižně proudí až ke káranskému jezu. Z Káraného do Toušně to pořád pluje svižně, tak se ani nenadřete." Zkušený vodák nabízí i svůj tip k táboření: "Na levém břehu naproti Podbrahům."



Celý sjezd od vysokého jezu uprostřed Benátek k Labi měří necelých dvacet kilometrů a dá se sjet za nějakých pět šest hodin i s přestávkou na doporučovaný párek. Většinou se jede v krásné scenérii vysokých stromů po obou stranách řeky, které místy připomínají obrázky z tropických oblastí. Občas projedeme malou vesnicí a v okolí Káraného mineme i chatové kolonie.



Do Benátek i do Toušně jezdí vlak. Na Labi pozor při křižování řeky, protože je zde čilý provoz a kromě trénujících veslařů na závodních lodích je možné potkat i parníky s uhlím či stavebním materiálem.