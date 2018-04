Po stopách lovců mamutů, Keltů a trempů pár kilometrů za Prahou

Vzhledem k výjimečné pozici sahá historie osídlení vrchu až do pozdní doby kamenné, tedy do doby lovců mamutů. Hlavní doba rozkvětu ale spadá již do období starší doby železné (6. – 5. století př. n. l.), kdy na Závisti stála také honosná chrámová stavba na akropoli. Keltové tedy již pouze navazovali na starší osídlení a jejich oppidum vzniklo kolem 2. století př. n. l.