Dokumenty z kostela zničil čas

"Písmo nebylo vůbec čitelné, trochu zachovalý byl pouze jeden svitek. Možná by se odborníkům podařilo určit alespoň stáří papíru," vysvětlil starosta.Dokumenty byly uloženy v nejvyšší části věže kostela opatřené praporkem s letopočtem 1905, což by mohlo být také předpokládané stáří nalezených materiálů. Podle starosty byla v obou tubusech díra, která připomínala průstřel. Není tedy vyloučeno, že schránky byly poničeny při bojích za druhé světové války.Tubusy byly vyjmuty kvůli opravě střechy kostela. Starosta se chystá do nových skříněk uložit například fotografie ze života obce, vzorky současných platidel, stručný popis novodobé historie obce či informace o fungování místní samosprávy.Kostel svatého Jana Křtitele je jediným v obci. Jedná se o gotickou stavbu, která je na seznamu kulturních památek. Dva kostelní zvony jsou z let 1505 a 1508. Při pravidelných nedělních bohoslužbách se do kostela vejde až 120 osob.