Dokonalý ráj kol v Nizozemsku se hroutí. Nehod cyklistů přibývá

"Někdy čeká na křižovatce tolik cyklistů, že se tam utvoří zácpa a všem se nepodaří projet na zelenou," říká předseda Nizozemské federace cyklistů Hugo van der Steenhoven a dodává: "Jsme obětí našeho úspěchu."

V Nizozemsku jezdí do práce na kole více než čtvrtina lidí. Ráno, mezi osmou a devátou, nasedá na bicykl na 1,75 milionu lidí. Mají k dispozici více než 19 tisíc kilometrů cyklostezek.

"Čím je více cyklistů, tím jsou cyklostezky méně bezpečné," říká člen Nizozemské federace turistiky Frans de Kok.

Na stezkách jsou sportovní cyklisté, kteří jedou rychlostí až 40 kilometrů za hodinu, ale také starší dámy jedoucí na nákup či školáci mířící do škol. Často se pak nevyhnou srážkám. Například jeden aktivní cyklista byl letos v červnu odsouzen na 80 hodin veřejných prací za to, že při předjíždění u Alkmaaru na severozápadě země srazil dvaaosmdesátiletou ženu, která poté svým zraněním podlehla.

Podle statistického úřadu zahynulo loni při nehodách 185 cyklistů. Toto číslo je v posledních letech více méně stejné, zatímco celkový počet mrtvých na silnicích klesá.

Amsterdam, hlavní město kol

Problémem jsou elektrokola

Problémem jsou v Nizozemsku také v poslední době módní elektrokola. V zemi mohou na cyklostezky cyklisté s elektrokoly, kteří jedou maximálně rychlostí 25 kilometrů za hodinu. Prodej stále více populárních elektrokol stoupl loni oproti roku 2007 o 63,82 procenta.

"Problémem je, že 69 procent cyklistů na elektrokolech jezdí na cyklostezkách příliš rychle," vysvětluje van der Steenhoven. "Navíc zaberou na cyklostezkách více místa, protože jsou širší." V této souvislosti si Nizozemská federace cyklistů nechala vypracovat studii o problémech elektrokol na cyklostezkách, jejíž výsledky se očekávají koncem roku.

"Ideální by bylo cyklostezky rozšířit," říká Frans de Kok, "to ale není na všech místech možné." V značně zastavěném Nizozemsku totiž žije asi 491 lidí na kilometr čtvereční, což ze země činí jednu z nejhustěji obydlených zemí světa.

Další možností, jak tento problém vyřešit, je povolit sportovním cyklistům jízdu ve vozovce vedle aut. To podporuje mluvčí Nizozemské federace cyklistů Rianne Mulderová. "Myslím, že je ale také nutné, aby se lidé naučili na cyklostezkách vzájemně respektovat," říká. "Měli by používat zvonky, zpomalovat, když je to potřeba, a neblokovat ostatní jezdce jízdou vedle sebe."