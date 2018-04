Dokola tajuplnými skalisky přírodní rezervace

13:12 , aktualizováno 13:12

K partiím, kde se v těsném sousedství vyskytují místa hojně navštěvovaná a místa naopak opuštěná, patří některá pískovcová skalní města. Platí to například pro jednu z nejvyhledávanějších oblastí - národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály. Od značených a v turistické sezoně velice frekventovaných cest jsou tam doslova co by kamenem dohodil i partie téměř jako z jiného světa. Takovým opuštěným, a proto poněkud tajuplným místem, je Skalní ostrov uprostřed Teplických skal. Říká se tak zalesněné a velice členité plošince vymezené pískovcovými skalními útesy.