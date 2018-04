Dobu pánů z Rožmberka zažijte na Slavnostech pětilisté růže

Český Krumlov o třetím červnovém víkendu každoročně ožívá slavnostmi, které připomínají slávu města v dobách panování pánů z Rožmberka. Slavnosti pětilisté růže, které se letos konají od 19. do 21. června, nabídnou opět program plný velkolepých hudebních i divadelních vystoupení, průvodů a dalších skvělých zážitků.

Tradice, která nenudí

Historie slavností sahá už do doby Rakouska-Uherska. Úspěšnou akcí byly například velké oslavy roku 1909 u příležitosti 600. výročí založení města, jejichž středobodem bylo nejen slavnostní osvětlení města, ale také nákladně zpracovaná kostýmovaná divadelní hra. První ročník novodobých slavností se uskutečnil až roku 1968, o dva roky později však byly zakázány a v tradici město mohlo pokračovat až roku 1990. Letos se koná už 29. ročník a jeho program opět jistě nadchne malé i velké návštěvníky.

Těšit se můžete na nejeden kostýmovaný průvod.

Oslavy na každém kroku

Slavnosti pětilisté růže obsadí na víkend celé město. Kejklíře, divadelníky i řemeslníky budete moci potkat na nádvoří českokrumlovského zámku, na náměstí Svornosti, v pivovarských zahradách, na nádvoří prelatury, v Široké ulici i na mnoha dalších místech. V pátek 19. června rozloží své zboží stánkaři na historickém jarmarku, který návštěvníkům nabídne laskominy i zajímavé výrobky v pátek i v sobotu od 10 do 21 hodin. V neděli bude otevírací doba zkrácena – nakoupit si budete moci do 16 hodin.

Průvody, divadlo, kejklíři i ohňostroj

Z jarmarku zamiřte v pátek v 15 hodin na náměstí Svornosti, kde budou městské slavnosti oficiálně zahájeny. Ve stejnou dobu městem projde první z velkých průvodů - rychtářský. Potom už historické centrum České Krumlova bude žít divadelními, hudebními i kejklířskými vystoupeními, které vyvrcholí ve 21:45 ohňovým průvodem. Prohlédnout si ho můžete na trase z Horní ulice přes náměstí, Širokou ulici a Latrán až do pivovarských zahrad, kde páteční oslavy zakončí od 22:45 velkolepá ohnivá show.

V sobotu si návštěvníci mohou po celý den prohlédnout v Městském parku středověké vojenské ležení, zúčastnit se her pro děti i dospělé v pivovarské zahradě, nebo si zazpívat na Malém festivalu středověké hudby na náměstí Svornosti. To hlavní vypukne opět v 15 hodin – městem projde kostýmovaný historický průvod, který bude v 16 hodin zakončen v pivovarských zahradách programem pro vladaře. Večer se můžete těšit na populární rytířský turnaj založený na legendě Dělení růží a velkolepý ohňostroj, kterému budete moci přihlížet na jižních zámeckých terasách.

Vladař se svou družinou zasednou v pivovarských zahradách.

Šachy ožijí v zámecké zahradě

Ani na nedělním programu nebudou chybět muzikanti, kejklíři a komedianti, vojenské ležení či historický jarmark. Na otáčivém hledišti v zámecké zahradě však budete také moci sledovat jednu neobvyklou šachovou partii. Živé šachy rozehrají od 14 hodin svou show, založenou na příběhu lásky a nenávisti dvou znepřátelených osad Latránu a Starého Města, na poli 12 x 12 metrů. V 15 hodin potom vyrazí ze zámku poslední kostýmovaný průvod letošních slavností, které uzavře závěrečný program na náměstí Svornosti.

Vstupné na Slavnosti pětilisté růže je zpoplatněné. Za jednodenní vstupenku zaplatí dospělí v pátek 100 korun a v sobotu 200 korun. Dvoudenní permanentka vás vyjde na 200 korun. Studenti za dvoudenní vstupné zaplatí polovinu, děti do 15 let potom 50 korun. Zdarma mohou českokrumlovské oslavy navštívit děti do 10 let a návštěvníci v kostýmech z období gotiky a renesance.