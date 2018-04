Dobrodružství na Vydří stezce

Vydří stezka je patrně nejoblíbenější pěší túrou Jižní Afriky. Trvá pět dní a je to dobrodružství, na které se do smrti nezapomíná. V krásné přírodě, takřka nedotčené moderní civilizací. Stezka vede podél pobřeží s nádhernými pohledy na moře, kolem lesů, rozkvetlých cizokrajných rostlin, kolem jeskyň a vodopádů, přes několik řek. Celá trasa je dlouhá dvaačtyřicet kilometrů, nejdelší denní úsek je ovšem dlouhý jenom čtrnáct kilometrů, takže je spousta času jít pomalu, všechno si dostatečně vychutnat a pár hodin věnovat třeba šnorchlování u pobřeží anebo koupání v moři či lagunách vytvořených mnohaletým působením vody. A budete-li mít aspoň trochu štěstí, spatříte některého z místních živočichů - například paviány, antilopy nebo vydry, po nichž je trasa pojmenována.

Noci se tráví ve vyznačených tábořištích nebo v chatkách, či lépe řečeno v přístřešcích, které jsou vybaveny palandami. Sruby samozřejmě nemají nic, čemu by se dalo říkat kuchyně, a na tekoucí vodu také zapomeňte. Vše, co potřebujete k pětidennímu přežití v divočině, si musíte nést na zádech. Má to však jeden dost podstatný háček. Abyste mohli vyrazit na Vydří stezku, musíte si nejprve zarezervovat místo, podobně jako si musíte předem zamluvit letenku. Jinak vás ochranáři nepustí. Jenže letenky do Tsitsikammy jsou tak na rok dopředu zadané... Jihoafričtí ochranáři se tímto opatřením snaží regulovat počty turistů v parku.

Kempování ve volné přírodě mimo tábořiště je přísně zakázáno a za porušení tohoto nařízení hrozí v lepším případě vysoká pokuta. Ale můžete se vydat aspoň na zkrácenou, několikahodinovou túru k vodopádu s lagunou, odkud voda skáče po kamenech do moře. Z jedné strany padá ze skály vodopád, z druhé burácí moře, které v prudkých vlnách naráží na skaliska. A uprostřed je laguna, která láká k tomu, aby si v ní uondaný turista aspoň smočil nohy. Co láká tolik lidí k návštěvě Tsitsikammy?

Na rozdíl od mnoha jiných jihoafrických parků, kam se jezdí především na safari za lvy, žirafami, hrochy či nosorožci, je zdejším hlavním lákadlem právě neživá příroda. Park byl vyhlášen v roce 1964 a tvoří ho poměrně úzký osmdesátikilometrový pás podél pobřeží s posledním pralesem na jihu Afriky. Tsitsikamma znamená v jazyce Sanů, místního domorodého kmene, "průzračnou vodu". Pobřežní vody jsou nedílnou součástí parku, vlastně jakousi jeho první vrstvou. Druhou tvoří úzký travnatý pás, který se místy mění v kamenité bludiště, kde jednak snadno přijdete k úrazu, ale ještě snadněji zabloudíte. Pokud se nebudete důsledně držet turistických značek - vytlačené vydří tlapky v kamenech , najednou se ocitnete mezi velkými balvany, které se jen těžko překonávají. Nebo se ocitnete mimo cestu v hustém pralese ten tvoří třetí vrstvu parku, který se však překonává ještě mnohem hůř.

Ale Vydří stezka není jediná trasa, kterou se můžete vydat ještě je tu Vyhlídková cesta. Trvá rovněž pět dní, i když je téměř o dvacet kilometrů delší než konkurenční Vydří stezka, ale především je na ní mnohem menší nával, takže zarezervování místa by neměl být takový problém. Vyhlídková cesta vede nejprve pralesem a pak se stáčí do vnitrozemí. Obě trasy Vydří i Vyhlídkovou - lze kombinovat. V Tsitsikammě jsou i stezky mnohem kratší, na pár hodin. Jedna z nich vede na visutý most, který se klene na rozhraní řeky a moře. K mostu se jde úzkou pěšinou pralesem a objeví se před turistou náhle jako zjevení. Začíná v pralese a končí v pralese, pod ním se vlní moře a nad ním je blankytně modrá obloha. K tomuto dokonalému "kýči" chybí jedině Indiana Jones, který by po mostě utíkal před zuřivými nepřáteli. Zážitek je ještě možné umocnit krátkým výletem na moře, na nevelké loďce. Příjemné je, že ceny, ať už vstup do parku, oběd v místní restauraci nebo výlet na loďce, nejsou nikterak vysoké.



Může se hodit



Pokud plánujete cestu do Jižní Afriky a chtěli byste v Tsitsikammě absolvovat Vydří nebo Vyhlídkovou cestu, informujte se a případně objednejte povolení u South African National Parks, PO Box 787, Pretoria 0001, tel.: (012)343 19 91.