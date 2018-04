Dobrodružná plavba na hausbótu Baťovým kanálem

Může se hodit Kdy se na kanál vypravit Oficiální odemykání plavební sezony se koná 1.­května. Voda se "zamyká“ 28. října. Půjčovny lodí často fungují i po tomto termínu. Na jaké palubě se plavit Na kanálu funguje osm půjčoven lodí. Po krátkém proškolení můžete řídit sami motorový člun (platí pro osoby starší 18 let). Čluny (max. 5 osob) se půjčují nejdéle na jeden den. Cena: od 900 korun na den. Výletní plavby na velkých lodích trvají od dvou do čtyř hodin. Loď Danaj jezdí na trase Veselí nad Moravou–Strážnice a zpět, Ámos zprovoznil trasu Strážnice–Skalica a zpět. Hodonínská Konstancie má plaveb víc, můžete například prožít Pohádkovou plavbu nebo dojet do Skalice. Cena: od 120 korun. Hausbót (max. pro 4 osoby) nabízejí jen v­ některých půjčovnách podél kanálu – ve Spytihněvi, Uherském Hradišti, Veselí nad Moravou a Strážnici. Cena se liší podle toho, kdy na vodu vyrážíte. Třídenní půjčovné – od pátku do neděle – začíná na 3500 korunách. Týdenní pobyt pořídíte od 5500 korun, o­ prázdninách za 7800 korun. Za vypůjčení kauce 4000 Kč. Kde zakotvit Přenocovat na hausbótu je možné kdekoliv, kromě míst, kde je to výslovně zakázáno. Baťův kanál lze sjíždět také na kánoi, proud je zde minimální. Mohou sem i­ soukromé lodě. Užitečbné weby www.batacanal.cz www.pujcovnalodi.cz www.lode-hausboty.cz www.batuvkanal.cz

Infocentrum Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou (8–16.00) Tel.: 518 325 330