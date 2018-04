Dobrodruh na motorce se vrací do Afriky

Pro ty, kteří se chystají na podobnou cestu exotickými zeměmi na vlastní pěst, má Igor Brezovar pár dobrých rad:

"Nejhorší zkušenost mám z tunisko - libyjské hranice. Tam jsem strávil asi 8 hodin a stálo mě to 100 USD. Nikdy nedávejte vědět, že spěcháte, jinak tam budete ještě déle a za víc peněz. Letos třeba v Beninu "nebylo" razítko, a tak jsem celníka poprosil, zda u něj můžeme přespat pod stanem, a hele, razitko bylo během patnácti minut na světě. A ZADARMO!!"

Kdo je cestovatel Igor Brezovar

Vášní Igora Brezovara jsou motorky a cestování. Rozhodl se koupit si silný stroj a projet na vlastní pěst Afriku. A nebyla to jeho premiéra.

"Na našich asijských cestách nám před čtyřmi lety posloužila naše stará zničená YAMAHA SUPER TENERE, na které jsme ujeli asi 20 tisíc kilometrů," vzpomíná Brezovar na svoje motorkářské toulky Asií v roce 1998.

"Pro cestu po Africe jsem ale koupil úplně nového koně. V dubnu jsem zajel do firmy a už za týden jsem sedlal zbrusu nový černý BMW 1100 GS. Věděl jsem, že pro moje africké motoavantýry ale zdaleka stačit nebude....a tak jsem si ho hodně vylepšil," vypráví dobrodruh o svých přípravách do Afriky

Igor Brezovar není cestovatelem, který do ciziny míří především za památkami. Cílem jeho putování je totiž poznat tamní prosté lidi v jejich bezprostřednosti, v jejich přirozených podmínkách. Nehledí přitom na politický režim v dané zemi, řeči ani předsudky a neodradí ho ani hluboká chudoba a drsné podmínky, se kterými se na svých toulkách setkává.

Do Afriky vyrazil Igor Brezovar přes Itálii do Tunisu, Libye, Egyptu, Jordánska a Sýrie, zpátky se vracel přes Turecko do Řecka. Co ho na jeho cestách potkalo, si můžete přečíst v seriálu Na motorce po Africe, ale především - se ho můžete zeptat v on-line rozhovoru.