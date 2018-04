Dobrodruh, který je posedlý sopkami. Prohlédněte si unikátní fotografie

Je to senzace, kterou si posledních pár týdnů přehrávají lidé na všech cestovatelských a adrenalinových webech po celém...

Uvnitř sopky na Islandu v hloubce 120 metrů. Exkluzivní video

Napadlo vás někdy, jak to asi vypadá uvnitř sopky? Na Islandu máte až do 20. srpna jedinečnou příležitost se do jednoho...