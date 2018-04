Dobré lyžování i kulinářské nebe. Otestovali jsme Sextenské Dolomity

Mekka umělého zasněžování

Tip na dovolenou Vyrazte si zalyžovat do prověřených míst. Nádherné běžecké trasy s krásnými panoramaty Sextenských Dolomit si prostě zamilujte. Vybírejte z pestré nabídky zájezdů na Dovolená.iDNES.cz.

Pro lyžaře hladové po sněhu máme dvě dobré zprávy. První je, že i v Dolomitech, kde nenapadlo v uplynulých dnech zdaleka tolik sněhu jako v některých oblastech Rakouska blíž k našim hranicím, se dalo už velmi obstojně lyžovat. A druhá říká, že Sextenské Dolomity v Hochpustertalu nabízejí sice trochu "minimalistické", ale zato útulné a hezké lyžování, které navíc v dalších letech dostane mnohem větší dimenze.

Na sjezdovkách začátkem minulého týdne ležel hlavně technický sníh ve vrstvě do 50 cm, lehce smíchaný s pár centimetry sněhu přírodního. Kolem tratí pak spíš jen poprašek. Ale na Jihotyroláky (stejně jako na sousední Trentino) se v tomhle dá spolehnout. Při minimálně slušných podmínkách dokážou nastříkat souvislou sněhovou vrstvu vhodnou pro lyžování za tři čtyři dny. Tady v Jižním Tyrolsku, konkrétně v největší světové fabrice na sněžná děla TechnoAlpin v Bolzanu, je ostatně světová Mekka technologie umělého zasněžování.

V sousedním megastředisku Kronplatz už o minulém víkendu a začátkem týdne zprovoznili asi 70 procent sjezdovek. A sněžná děla na dosud zavřených tratích jela na plný plyn. Ale nechme si Kronplatz na závěr, protože přímo do Sextenských Alp nepatří a pro lyžaře v oblasti funguje vždy jako vděčná pojistka kvalitního lyžování.

Hlavní středisko Helm

Hlavním střediskem Sextenských Dolomit je Helm (první řečí je na většině území němčina, jinak italsky Monte Elmo).

Dvě kabinkové lanovky, čtyři sedačky a tři vleky obslouží na 21 km tratí. Nejdelší sjezdovka má pět kilometrů a překonává z nejvyššího výškového bodu 2 200 m převýšení přes tisíc metrů. Tedy velmi slušné.

Nám se asi nejvíc zalíbila dlouhá členitá červená sjezdovka do Viersachu. Dalším cílovým místem je Sexten, kam vede prudší černá trať, která ale ještě nebyla vysněžena v plné šířce.

Ze Sextenu jezdí skibus do nedalekého druhého největšího střediska Rotwand (cesta trvá 10 minut), které je hezčí, malebnější a má dobré, hlavně červené tratě. Nad nimi se tyčí třítisícové masivy Zehner, Elfer a Zwölfer. Jen ten nejslavnější trojvrchol Drei Zinen (Tři zuby) jsme vyhlíželi marně a s místními se marně dohadovali, zda je odněkud vidět, či nikoli.

Výhodou Rotwandu je méně lyžařů než na Helmu, nevýhodou zejména v tuto dobu téměř věčný stín. Z nejvyššího místa se pak dá na lyžích dojet až do dalšího malého střediska Kreuzbergpass.

Vyroste tu konkurence slavné Sella Rondě?

Obě místa, Helm a Rotwand (plus Kreuzbergpass) by měly relativně brzy propojit tři lanovky a dvě sjezdovky přes dvoutisícový vrchol Stiergarten. Všechno ale závisí na souhlasu místních ekologů. Pokud se nakonec podaří místa provázat a navíc ještě napojit další menší oblast Val Comelico, bude tu najednou na 80 km propojených sjezdovek. Už dnes se této houpačce budoucnosti říká Giro delle Cime a místní si od ní slibují, že bude konkurovat slavné Sella Rondě na hranici Jižního Tyrolska a Trentina.

Nás ale zatím asi nejvíc překvapilo milé ministředisko Haunold, zvedající se přímo nad historickým městečkem Innichen (San Candido). Jedna sedačka, tři vleky, zhruba osm kilometrů tratí, které jsou ve všední den poloprázdné. Z toho jedna pořádná, místy pěkně prudká červená, kde se tento víkend konal světový pohár ve skikrosu.

Téměř na vrcholu tu mají krásnou dřevěnou horskou chatu, která se "pyšní" zajímavou specialitkou. Do dvoudeckových půllitříků tu v boudě jménem Gigante (Obr) čepují zřejmě nejmenší malá piva na světě. Leckteré pivaře by to rozhodilo, my jsme se díky milé společnosti průvodkyně Debory náramně bavili a nakonec i výborně najedli.

Městečko Innichen S nejmenším půllitrem světa v boudě Gigante na kopci Haunold

Kulinářské zážitky

Může se hodit Jak se tam jede

Z Prahy přes Rozvadov, Mnichov, Kufstein, Innsbruck, Brenner, Brixen. Celkem 680 km, podle plánovače tras 6 hodin a 50 minut jízdy autem Kolik stojí skipas

Haunold: jednodenní za 33 a 23 eur (v hlavní sezoně, dospělí/děti), 6denní za 166 a 116 eur.

Dolomity superski: jednodenní 48 a 34 eur, 6denní 241 a 169 eur.

Opět se nám potvrdilo, že Jižní Tyrolsko je určitě jedním z největších kulinářských center Evropy. Prakticky každé jídlo začíná předkrmem, který sestává z báječného křupavého anýzového chleba doplněného o místní sýry, nakládanou zeleninu, houby a údajně nejlepší pršut (suchou šunku) na světě. Říkají mu zde "speck". Nakrájený na průsvitné plátečky ovšem má s naším špekem pramálo společného.

Vzápětí může přijít třeba skvělá zeleninová polévka nebo malé rizoto s houbami. Poté nějaké dobré špagety, noky, ravioli nebo špecle. Zapíjí se výborným jihotyrolským červeným vínem Vernatsch nebo Lagrein a vždy je k tomu lahev vody. Na samotný závěr pak lehký moučník, třeba horké maliny "heise liebe" nebo panacotta. Samozřejmě s dobrou malou kávou.

Připočtěte historickou kulisu malebných hochpustertalských městeček, krásné obchody, prostě neopakovatelnou atmosféru. Tady se člověk nemůže nudit. Navíc o něco skromnější sjezdové lyžování tu bohatě doplňuje rozsáhlá síť běžeckých tratí. V Toblachu končí například jedna z etap Tour de Ski a také tu žije a často trénuje nejslavnější biatlonista světa Ole Ajnar Björndahlen, který se tu usadil se svou jihotyrolskou partnerkou Nathalií Santner.

Lyžování ve velkém stylu na Kronplatzu

Kdo by přesto chtěl sjezdovat ve velkém stylu, vždycky mu zbývá už na začátku zmíněný Kronplatz. Z Innichenu vlakem je to půl hodiny přímo k nové lanovce Ried, která lyžaře vyveze přímo od vlakové stanice Perca (mimochodem luxusní dopravu vlakem v Jižním Tyrolsku doporučujeme) až nahoru na kopec. Pod ní je nová krásná široká sjezdovka, kterou právě minulý týden poprvé otvírali.

Kronplatz

Jinak o Kronplatzu nemá smysl moc mluvit. Tam to chce prostě lyžovat. Celkem 117 km tratí, které se v případě potřeby ze 100 procent uměle zasněžují. Vůbec se tu chlubí moderními technologiemi. Mají tu asi nejhustší síť kabinových lanovek na světě. Je jich 22, některé z nich s vyhřívanými sedačkami, zatímco sedačkových lanovek jen pět, stejně jako vleků. K tomu neuvěřitelná národnostní a kulturní směsice. Italové, Jihotyroláci, Češi, Slovinci, Britové, Rusové, Chorvati, Maďaři…