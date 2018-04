Dobrá sázka na parádní skicirkus. Rakouský Leogang

Leogang je propojený se sousedním Saalbach-Hinterglemmem, se kterým tvoří jeden obří skiareál nazývaný Skicircus.

Velkou výhodou Leogangu je jeho poloha. Milovníci lyžařské turistiky odtud mohou vyrážet prozkoumávat další nedaleká střediska, např. Maria Alm - Hinterthal - Hintermoos, Zell am See, Kaprun, Fieberbrunn, či dokonce tyrolský Kitzbühel. Rodiny s dětmi zase najdou sáňkovací areál v nedalekém Bibergu a běžkaři skvělé tratě u Saalfeldenu.

Lyžování pod Birnhornem

Hlavní východiště pro sjezdové lyžování leží asi tři kilometry západně od Leogangu u obce Hütten. Tady najdeme velké parkoviště, půjčovnu vybavení a dolní stanici moderní kabinové lanovky, která vás na dvou úsecích vyveze do výšky 1 760 metrů, tedy téměř kilometr nad údolí.

Ocitneme se rázem v jiném světě, neboť horní stanice stojí na poměrně úzkém hřebeni zakončeném nedalekými vrcholy Malý a Velký Asitz. Na oba tyto vrcholy potom vedou další sedačkové lanovky. Rozhledové panorama bývá za hezkého počasí úchvatné z celého hřebene a dominantu tvoří 2 634 m vysoký skalnatý štít Birnhorn.



Většina nejvýše položených tratí je označená červenou obtížností, sjezdovky jsou dlouhé kolem jednoho kilometru s převýšením 200 metrů a vedou z obou dříve zmiňovaných vrcholů. Pokud vyjedete na Velký Asitz (1 914 m), můžete se zde napojit na sjezdovky nad Vorderglemmem a ocitnete se tak v údolí Saalbach-Hinterglemm.

Pohodoví lyžaři jistě ocení dlouhou panoramatickou modrou sjezdovku č. 88 spojující horní a prostřední stanici kabinové lanovky. Tato trať je zajímavá tím, že vede po částečně zalesněném hřebeni a poskytuje tak mimo jiné nádherné výhledy do okolí.

Dávka adrenalinu i pohoda pro děti

Prostřední stanice kabiny tvoří jakési neoficiální centrum střediska. Nedalekou restauraci Stöcklalm můžeme vřele doporučit pro obědovou pauzu – jejich porce jsou vskutku velkorysé a na rozdíl od většiny jiných samoobslužných restaurací vás tady dokonce obslouží krojovaný personál.

Zimní pohádka – chata Alte Schmiede u horní stanice kabinové lanovky. Pohled z lanovky na Asitz na modrou sjezdovku č. 88. V pozadí se z údolí zvedá 1 800 m vysoká stěna Birnhornu (2 634 m).

Pod hospodou najdeme novinku střediska, kterou je tzv. Flying Fox XXL, což je

1 600 m dlouhé ocelové lano natažené přes údolí, na kterém se zavěšeni v postroji můžete spustit dolů a užít si až 130kilometrovou rychlost 140 m nad zemí! Dle informací by to dokonce měla být nejdelší a nejstrmější atrakce tohoto druhu na světě. Den lyžování si tak můžete zpestřit notnou dávkou adrenalinu, který se vám vyplaví už při pohledu dolů ze startovací rampy.



Pro pohodáře a rodiny s malými dětmi můžeme zase doporučit sáňkovací dráhu, která vede od restaurace Stöcklalm až do údolí. V úterý a pátek je trať osvětlená a můžete sáňkovat až do 22:30. Další sáňkovací areál, na který vám ale nebudou platit místní permanentky, se šest kilometrů dlouhou tratí najdete v nedalekém Bibergu u Saalfeldenu.

Panorama na modré sjezdovce č. 88

Může se hodit Jak se tam dostat

Cesta autem z Prahy měří 450 km a potrvá vám zhruba šest hodin. Nejbližší mezinárodní letiště je v Salzburgu.

Doprava na místě

Údolí mezi Saalfeldenem, Leogangem a stanicí lanovky na Asitz obsluhují skibusy, které jsou zdarma pro držitele permanentek.

Ubytování

Široká nabídka hotelů a apartmánů nejrůznějších kategorií. Hotely najdete v Leogangu i Saalfeldenu. Ceny jsou výrazně příznivější před hlavní sezonou (většinou do 22. prosince) a po hlavní sezoně (většinou po 19. březnu).

Užitečné weby

www.leogang-saalfelden.at

www.leoganger-bergbahnen.at

www.salzburgsuperskicard.com: Salzburg Super Ski Card:

www.allstarcard.at: Kitzbüheler Alpen AllStarCard www.flying-fox-xxl.at: infoo atrakci Flying Fox

www.biberg.at: sáňkařský areál Biberg

Jestliže hledáte dětské vlíčky nebo chcete svěřit své děti do lyžařské školičky, najdete nejlepší podmínky přímo v Hüttenu u dolní stanice lanovky v takzvané Leo's Kinderland. Další kratší vleky pro začátečníky jsou u salaše Kralleralm (asi dva kilometry směrem na Saalfelden), přímo v Leogangu, popřípadě můžeme doporučit svahy Hinterreit u Saalfeldenu.

Zábava dnem i nocí

Kdo má rád toulání na lyžích, telemarkové lyžování nebo chce vyrazit na skilapinistickou túru, nechť se vypraví do oblasti hřebene nad Bibergem. Autem lze většinou vyjet až k horní stanici lanovky, popřípadě vyrazit na lyžích už odspodu, od dojezdu sáňkovací dráhy. Vystoupáme po cestě až k salaši Berggastof Biberg, kde je otevřená restaurace, a dále pokračujeme vzhůru po hřebeni lesem k rozhledně na Weikersbacher Kopf. Odtud výš se táhne nádherný hřeben, po kterém můžeme dojet až na Asitz, kde se po sjezdovce dostaneme do údolí.



Běžecké trasy sice spojují Leogang s Hütten, naprosto nejlepší lyžování na běžkách ale najdeme v nedalekém Saalfeldenu. Zdejší areál leží u malebného rybníčku hned na kraji města a nabízí možnost kvalitně si zalyžovat na zhruba 80 kilometrech upravovaných tras, které jsou rozlišeny podle obtížnosti. Od roku 2006 v Saalfeldenu startuje známý skimaraton, jehož 6. ročník se pojede tuto zimu, 29. ledna 2012. Na tratích 42 a 21 km se utká mezinárodní pole špičkových i výkonnostních lyžařů.



Toužíte-li po akčnější podívané, vydejte se do Leogangu, kde u chaty Kralleralm pořádají každou středu od 19:30 tradiční skoky přes salaš. Odvážné lyžaře nejprve táhne sněžný skútr, aby nabrali rychlost. Po odrazu ze sněhového můstku následuje let přes střechu na druhou stranu chaty, většinou za doprovodu ohňostroje a potlesku přihlížejících. Populární podívaná sem láká stovky diváků ze širokého okolí.