Observatoř i luxusní apartmán. Podívejte se, jaká bude Žižkovská věž

Žižkovský televizní vysílač patří v současné době Českým radiokomunikacím. Od loňského podzimu má ale nového nájemce, který se rozhodl pražskou dominantu kompletně zrekonstruovat.

S přestavbou restaurace se už začalo. "Celý prostor se kompletně vyboural. Byla tady spousta naprosto zbytečných místností, které při výhledu bránily tomu pocitu, že se člověk může rozhlédnout na všechny strany - tedy celých těch 360 stupňů kolem dokola," řekl iDNES.cz zástupce investora ze společnosti Oreathea Roman Lain.

Podle jeho slov nabídne nová restaurace tři různé druhy stravování, včetně kavárny či nočního baru. K restauraci, která se nachází přibližně v šedesátimetrové výšce, by do budoucna mohla přibýt dokonce i venkovní zahrádka umístěná na střeše restaurace.

K restauraci nově přibude i jeden luxusní apartmán.

O patro výš, kde se doposud nacházel salonek a zařízení, které vytápělo prostory restaurace, vznikne takzvaný one room hotel, tedy luxusní apartmán, v němž budou moci strávit noc například novomanželé nebo státní návštěvy či jiné významné osobnosti, které zavítají do Prahy.

Vyhlídková interaktivní observatoř nasytí všechny smysly

Dalším prostorem, který dostane novou podobu, je vyhlídková observatoř. Ta je v současné době pro veřejnost přístupná. Tvoří ji tři jednotlivé, navzájem od sebe oddělené "kabiny". Ty jsou propojeny chodbami, v nichž se člověk snadno zamotá. "Chceme i tady vytvořit pouze jeden veliký prostor s výhledem na všechny strany," vysvětlil Lain.

Nová observatoř bude plně interaktivní. "Do jedné buňky umístíme dotykové obrazovky, díky kterým si návštěvníci budou moci prostřednictvím internetu vyhledat informace o všech památkách či lokalitách, které z věže uvidí. Rádi bychom tu udělali i interaktivní podlahu, ale to bude záležet na finančních možnostech," popsal Lain.

V observatoři budou dotykové obrazovky, křesla se zvukovou kulisou i filmy o českých osobnostech.

Ve druhé místnosti budou návštěvníci naslouchat zvukům Prahy. Ve speciálních sedačkách tu uslyší například zvuk staroměstského orloje, zvony katedrály sv. Víta či cinkání tramvají nebo zvuky pražského metra. Ve třetí místnosti se pak lidé budou moci potkat s českými velikány. "Na obrazovkách ve výšce očí se budou promítat jejich životní příběhy," řekl Lain.

Žižkovská věž Žižkovská televizní věž byla postavena mezi lety 1985 a 1992. Díky svému osobitému designu se stala nezaměnitelnou dominantou Prahy. Zároveň je nejvyšší stavbou metropole, díky svým 216 metrům je viditelná prakticky ze všech částí města. * vyhlídkové kabiny jsou ve výšce 93 metrů

* viditelnost z observatoře je až 100 kilometrů

* restaurace se nachází ve výšce 62 metrů

* výchylka věže na vrcholu je až 120 centimetrů

* rychlovýtah jezdí rychlostí 4 m/s

Pokud půjde vše podle plánu, otevře se restaurace pro veřejnost už letos na podzim, vyhlídková část by mohla být hotová do konce roku.

"Žižkovskou věž máme od Českých radiokomunikací pronajatou na dvacet let. Rekonstrukce jejích vnitřních prostor bude stát přibližně 50 milionů korun. Investorem je řecký podnikatel, který bude opravu financovat částečně z úvěrů, částečně z vlastních zdrojů," řekl zástupce investora.

Na revitalizaci parku zatím nejsou peníze

Společnost Oreathea má ale v plánu zrevitalizovat i v současné době nepřístupné atrium u paty věže a také přiléhající žižkovský park. "Chtěli bychom tu vytvořit jakýsi amfiteátr, kde by bylo pódium určené pro nejrůznější představení či koncerty, mohlo by tu být třeba i letní kino," popsal Lain.

V parku by měla vyrůst další restaurace, která by sloužila zejména místním pro příjemné posezení. Vzniknout by tu ale měl i piknikový trávník či hřiště na minigolf, na kterém by se mohly odehrávat i mistrovské turnaje.

"Na tuto investici ale budeme muset nejprve sehnat peníze, bude potřeba zhruba 20 milionů korun. Chystáme se proto poohlédnout po možnostech spolufinancování ze strany města či Evropské unie," uzavřel Roman Lain.