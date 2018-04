Do Zermattu nesmí autem ani policisté

Může se hodit Jak se tam dostat

Protože auta do Zermattu nesmějí, tak vlakem. Nejlépe přímým spacím z Prahy (18.17) do Curychu (6.27) a za další čtyři hodiny s navazujícími přestupy dojedete na místo. Zpáteční jízdenku do Curychu lze koupit od 118 eur (asi 3500 korun) při víkendovém pobytu. Zpáteční letenka do Curychu včetně poplatků začíná s aeroliniemi Swiss už od 4200 korun. Kde hledat další informace

www.MySwitzerland.com

www.swiss.com

www.sbb.ch

www.zermatt.ch

svycarsko.idnes.cz

www.europe-zermatt.ch