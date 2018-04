Do Vrátné doliny na lyže a halušky

Jak se tam dostat

Jak se tam dostat Hranice se Slovenskem lze přejet v Makově, potom se pokračuje na Žilinu, kde je už značena Terchová, Vrátná dolina leží asi šest kilometrů od Terchové.



Ceník

Až do poloviny března stojí celodenní permanentka 540 slovenských korun (děti a senioři 330 Sk), za 4hodinový lístek zaplatíte 400 (děti a senioři 240 Sk).





Paseky PASEKY Díky čtyřsedačkové lanovce je to nejoblíbenější sjezdovka ve Vrátné. Jde o široký, pravidelně upravovaný a zasněžovaný svah, který ocení především zdatnější lyžaři či snowboardisté.





Chata Na Grúni POLUDŇOVÝ GRÚŇ



Lehčí sjezdovky, které obsluhují vleky Tatrapoma. Nejdříve však musíte vyjet čtyřsedačkou. Pokud jste se rozhodli pro lyžování v této lokalitě, nevynechejte horskou chatu Na Grúni. Zdejší "šišky" neboli vdolečky jsou nepřekonatelné.

Príslop PRÍSLOP



Když se zdejší nejoblíbenější sjezdovka Paseky utápí ve stínu, na Príslopu se díky jeho jižní orientaci můžete opalovat. Jde o středně náročnou, velmi dobře upravenou sjezdovku, která potěší vyznavače dlouhého carvingového oblouku. Chybí zde ale bufet nebo občerstvení, nejbližší je vzdáleno asi půl kilometru.



SVAHY CHLEBU



Spíše těžší lyžařské svahy se severní a severovýchodní orientací, které bývají málo upravené. V horní části jsou malé vleky, často fungující až do pozdního jara.



Kostel sv. Cyrila a sv. Metoděje BETLÉM



Pokud byste se snad v Terchové ocitli v období Vánoc, nenechte si ujít betlém. Pochází z roku 1976 a je dílem místního řezbáře Štefana Hanuliaka. Sestává ze tří částí: "staré" Terchové, Betléma a Jeruzaléma. Betlém naleznete v kostele sv. Cyrila a sv. Metoděje, jenž byl dokončen v roce 1944.







Restarace v

Terchové

KAM NA JÍDLO A KDE SE UBYTOVAT



V Terchové, která je vzdálena od Vrátné doliny asi 5 km, se nabízí ubytování v soukromí. Ceny se pohybují od 200 do 300 Sk za noc. V okolí naleznete i penziony a hotely. S jídlem je to horší. Pokud se vypravíte mezi šestou a sedmou někam na večeři, restaurace praskají ve švech. Informace naleznete na:

http: www.terchova.sk

nebo ve slovenském vyhledávači www.zoznam.sk