Do věží! aneb místy, kudy proudila voda, dnes proudí davy turistů

Vodárenské věže byly stavěny kvůli vodě, ale ta už jimi většinou neproudí. Jsou to technické památky, svědkyně zašlých časů a také architektonické industriální krasavice, pro které města často hledají nové využití. Kde je můžete obdivovat zvenčí a kde najdete dveře dokořán?

Pohledy zvenčí a postřižinské pivo

Ve vodárenské věži v Bohumíně objevíte penzion a vyhlídkovou restauraci, hosté mají volný vstup do blízkého Aquacentra.

Do některých se podíváte jen těžko – třeba do vodárenské věže v Praze na Letné, která slouží jako volnočasové centrum dětí a mládeže, do věže Mazanka na rozhraní pražských čtvrtí Libeň a Ďáblice, která se proměnila v třípodlažní mezonetový byt, anebo do Vinohradské vodárenské věže; také v ní se pracuje a bydlí.

A záleží jen na vás, jak naložíte se zrekonstruovanou vodárenskou věží v Bohumíně, v níž objevíte penzion s atypickým a atraktivním uspořádáním interiéru. V nejvyšším patře je restaurace s krásným výhledem do okolí a kdo se ve věži ubytuje, ten má volný vstup do blízkého Aquacentra.

Secesní vodárenská věž v Nymburce z roku 1904 stále slouží původnímu účelu.

Výjimkou potvrzující pravidlo je dodnes funkční secesní vodárenská věž v Nymburce, postavená roku 1904 podle projektu architektů Jana Vladimíra Hráského a Osvalda Polívky, spoluautora Obecního domu v Praze. Věž měří 37 metrů a právě v blízkém parku proběhne v květnu 2016 folkový festival Ve stínu vodárenské věže. Kromě dobré hudby organizátoři lákají na bezplatné vstupné a vynikající postřižinské pivo.

Pohledy z výšky

V bývalém vodojemu na Strážné hoře v Třebíči si prohlédnete expozici vodárenství.

Proměnit vodárenskou věž v rozhlednu není až tak velký problém. Mezi nejnovější přírůstky se řadí majestátní 45 metrů vysoká kolínská vodárna, která se po téměř čtyřiceti letech dočkala renovace a na jejíž vyhlídkový ochoz první návštěvníci vyšplhali v září 2015. Ve stejném měsíci se vůbec poprvé pro zvídavé turisty otevřel věžový vodojem zvaný Kostelíček na Strážné hoře v Třebíči. Ve vodohospodářské stavbě z první republiky si prohlédnete expozici vodárenství, z vyhlídkové plošiny se otevírá pohled na město a široké okolí včetně rozhledny na Pekelném kopci, otevřené o rok dříve.

Po vyhlídkovém ochozu bývalé kolínské vodárny se první návštěvníci prošli v září 2015.

Věžový vodojem v Heřmanově Huti na Plzeňsku z roku 1908 slouží jako rozhledna už několik let. Původně odtud měla proudit voda do pivovaru v nedalekém Vlkýši, kvalita ovšem byla nestálá, takže pivo se z ní stejně nevařilo. V roce 2011 se mimořádně hodnotná technická stavba proměnila ve vyhlídkovou věž, odkud je vidět například Český les, Brdy a hrad Radyně. Na základech starých vodojemů stojí také rozhledna Žernovník na Blanensku a jen 6 metrů vysoká rozhledna Bratčický vodojem.

Věžová muzea a galerie

Prohlídky dalších vodárenských věží musíte odložit až na příští rok. Otevřené totiž jsou jen v hlavní sezoně a až do května je podobně jako jejich nepřístupné kolegyně můžete obdivovat jen zvenčí. Už od roku 1502 (a možná ještě déle) slouží obyvatelům Tábora renesančně upravená vodárenská věž; je součástí Galerie města Tábor a nahlédnout sem můžete od května do září.

Na jaře si také naplánujte výlet do Českých Budějovic, kde v září 2015 otevřeli interiéry vodárenské věže v areálu společnosti ČEVAK na Mánesově ulici, technické památky z roku 1724. Otevřeno by mělo být vždy v pátek odpoledne a o víkendech, v interiéru si prohlédnete dvě videoexpozice, mapující historii vodárenství i města.

Jako originální muzeum, galerie a rozhledna slouží rovněž prvorepubliková vodárenská věžv Týništi nad Orlicí. Od května 2016 tu bude pokračovat výstava na téma 140 let zdejší železniční křižovatky, prodloužená kvůli velkému zájmu.