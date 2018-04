Do velkolepých propastí Rakova Škocjana. Tudy kráčel i Vinnetou

Může se hodit JAK SE TAM DOSTAT

Ačkoli Rakov Škocjan leží uprostřed lesů, přístup k tomuto divu je jednoduchý. Motoristé přijedou po dálnici z Lublaně do Koperu a po výjezdu u městečka Postojna se pár kilometrů vrátí po staré hlavní silnici směrem k Lublani. Tam narazí na hnědé směrovky a následně je kvalitní makadamová komunikace dovede až za Velký most. Od Postojny je to asi 7 km. Kdo cestuje rychlíkem, dostane se do Rakova Škocjana po značené turistické cestě z Postojny. Avšak nejkrásnější putování si prožijete po trase turistická značky, která začíná v obci Rakek, kde staví osobní vlaky. Přestože přírodní rezervace není rozlehlá, počítejte s faktem, že důkladnou prohlídkou tam strávíte nejméně půl dne. Největším magnetem poblíž Rakova Škocjana jsou světoznámé Postojnské jeskyně. Postojna současně nabízí bohatou nabídku ubytování. Od kempu přes soukromí až po hotely. UŽITEČNÉ WEBY

Nádhernou galerii Rakova Škocjana, včetně schematické mapy najdete zde. Na webu si můžete naplánovat další putování po místech natáčení mayovek.