Do velikonočního pondělí zřejmě napadne na celém území ČR sníh

Ačkoli lidé letos slaví nejvýznamnější svátek církevního roku jen o týden dříve než loni, má být zhruba o deset stupňů méně než o minulých svátcích.

Také v nadcházejícím týdnu, který začíná velikonočním pondělím, meteorologové očekávají oblačno a místy srážky. Noční teploty budou ještě zpočátku kolem nuly, postupně by ale mohly vystoupit až na pět stupňů Celsia. Oteplit by se mělo i přes den, koncem týdne by teploty mohly vyšplhat až na 11 stupňů Celsia.

Rekordní teploty pro 15. duben, který letos připadá na neděli, činí 24 stupňů a Pražané se takto ohřáli v roce 1779 a 1952. Naopak nejchladněji bylo 15. dubna 1775, kdy rtuť teploměru dosáhla na minus 3,3 stupně. Pro následující den platí rekord z roku 1934, kdy meteorolové naměřili 24,5 stupně. Naopak nejméně, minus 4,7 stupně, naměřili v roce 1852.