Do Třeboně na Rybářské slavnosti, běh kolem Světa a výlov českého moře

Z východu se kolem historického jádra Třeboně vine Zlatá stoka, na severu se leskne hladina rybníka Rožmberk a z jihu, z hráze rybníka Svět na své dílo dohlíží socha regenta Jakuba Krčína z Jelčan. Z dnešního pohledu na krajinu Třeboňska se stovkami rybníků by měl radost: rybám se tu daří a Rybářské slavnosti letos oslaví již jedenáctý ročník.

Kdo miluje ryby, jede v srpnu do Třeboně

Máte také rádi ryby? Pak přijeďte do Třeboně, a to od pátku 21. srpna do neděle 23. srpna. Největší slavnosti třeboňských rybářů se konají na Louce u Zlaté stoky, na Sádkách Rybářství Třeboň na Sádecké ulici a v areálu Pod Světem, tedy u Vinotéky Radka a restaurace a vinárny Pěšárna. Kromě rybích specialit z třeboňských ryb ochutnáte také divočáka, který se bude opékat na rožni, uvidíte ukázky rybářského řemesla a rybářských zvyků, v sobotu si užijete trh a kulturní program na Masarykově náměstí.

Tipy pro mlsaly

Cestou kolem rybníka Svět objevíte překrásnou Schwarzenberskou hrobku.

O zahájení trhu se v 10.00 hodin postarají příslušníci Petrova cechu z Rybářství Třeboň, studenti Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína předvedou, jak se pletou sítě a chystá se také vyhlášení výsledků laického hlasování o tom, kde v Třeboni vaří nejlepší rybí polévku. Odpoledne bude patřit skupině Taxmeni, na rybníku Hrádeček při rybářských závodech předvedou své dovednosti malí rybáři a večerní tečku za sobotním programem udělá ohňostroj, odpálený z Louky u Zlaté stoky.

Speciální rybí menu připraví pro slavnostní víkend mnohé třeboňské restaurace, pozadu nezůstane ani pivovar Bohemia Regent. Řízky z Třeboňského kapra, uzené ryby a další výrobky z nich nabídne během víkendu Rybářství Třeboň na Sádkách a v prodejně ryb. Na víkend se rovněž chystá den otevřených dveří s exkurzemi, výstavou živých ryb a s ukázkami rybářské techniky.

Výlov „českého moře“ a běh kolem světa

Třeboňští rybáři vás zvou na slavnostní výlov rybníka Rožmberk; koná se druhý říjnový víkend.

Volným pokračování rybářských slavností bývají podzimní výlovy rybníků. Již nyní si v kalendáři můžete označit druhý říjnový víkend, kdy se koná slavnostní výlov českého moře, rybníka Rožmberk. Ten je s rozlohou 647 ha nejenom největším rybníkem Třeboňska, ale celého Česka. Ani tady nebude chybět spousta stánků s rybími pochoutkami a pestrý doprovodný program pro děti.

A protože Rybářské slavnosti i výlov trvají několik dnů, určitě vám přijdou vhod i další výletní tipy – třeba třeboňský renesanční zámek, Bertiny lázně anebo lázně Aurora s wellness centrem Aqua viva.

Lázeňský komplex Aurora leží v parku na břehu rybníka Svět. Kolem něj vede naučná stezka, která míjí překrásnou Schwarzenberskou hrobku, a její trasa je také závodní dráhou pro Běh kolem Světa. Celkem 11 729 metrů dlouhý rovinný cross se koná v sobotu 12. září a startuje před vstupem do lázeňského parku Aurora, mezi hotely Bohemia a Regent.