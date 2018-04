Do šumavského parku na běžky

Kvůli ochraně přezimujících zvířat zůstanou pro návštěvníky uzavřena některá místa, která jsou v létě přístupná. Patří k nim Chalupská, Jezerní a Tříjezerní slať a vyhlídková věž na Poledníku. Rozhledna je přes zimu zavřená z technických důvodů.



Náklady na údržbu běžeckých stop podle něj mohou činit až 800.000 korun za sezónu. Udržování tras je úkolem obcí. Správa parku jim každoročně přispívá částkou 100.000 korun, stejné peníze letos poskytne i Jihočeský a Plzeňský kraj. Do budoucna je třeba najít způsob financování z více zdrojů: přispět by mohli i podnikatelé, kteří by měli mít zájem na tom, aby zimní turisté, kteří u nic bydlí, byli spokojeni, uvedl Kantořík.



Zatím jsou sněhové podmínky na Šumavě velice skromné. Běžecké stopy jsou upraveny pouze v okolí Zadova na Prachaticku.