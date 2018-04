Do Súdánu vás pustí, jen když popřete, že jsme se vyvinuli z opic

Druhou třídou po modrém Nilu

"Kamaráde, koupit si druhou třídu na cestu do Wadi Halfy, to nebyl dobrej nápad," směje se Jaap. Devětadvacetiletý Holanďan zaparkoval svoji terénní KTM mezi našimi Trabanty a už pár hodin společně čekáme, kdy je konečně nalodí na trajekt Sagalnaam.

První třída, to jsou miniaturní kabinky pro dva lidi, ve kterých se společně ani nepostaví. Druhou třídu zase představuje kabina s lavicemi jako z prvorepublikových vagonů s klimatizací puštěnou naplno. My skončili v oddělení se ženami a dětmi.

Na vedlejší pryčně podřimuje dlouhovlasá Japonka Mika. Vedle nás dva šedesátníci z Rakouska.

Raději se ale vracíme k autům. Na palubě měly být krátce po desáté. Jaapův zápěstní počítač ukazuje teplotu 40 stupňů Celsia a půl čtvrté odpoledne. Naše meteostanice mu přitakává. Mafiš muškila – žádný problém. My ho ale vidíme v tom, že trajekt prostě nemá nákladový prostor. Dan si libuje: "nalodí nás na ponton a zapřáhnou za loď, jako kdysi Foita s Baumem!"

S pištěním pneumatik a zpocenými čely to tak opravdu skončí. Cihly a kamení pod kola si ale musíme hledat na nábřeží. Mezi námi trůní Jaapova oranžová motorka a vedle obří Land Cruiser dvou mladých britských učitelek. Všichni máme stejnou trasu.

Teprve když odrazíme od břehu, prozradí nám, že ponton přijede až den po nás. Další zdržení.

Fazole, cigára a islám

Trabantem Afrikou Navštívené země: Německo, Rakousko, Itálie, Tunis, Libye, Egypt, Súdán

Ujeto: 5000 km + 4 km v Súdánu z lodi do města

Závady

Egu: rozbitá volnoběžka (když se ohřeje, funguje), totálně zadřený motor (opraveno totální generálkou)

Babu: rozhozený karburátor (vyměněn), netěsnící hlavní brzdový válec (vyměněn), klakson (opravil se sám), zlomená příruba výfukového sání (opraveno improvizovaně, uvidíme, zda vydrží)

"Fakt nevim, jestli riskovat tuhle večeři," brblá Dan, když pozoruje, co nám servírují. "Na záchod se tu stojí fronta přes celou palubu."

Riskujeme. Fazole i salát nám zalévají rostlinným tukem rovnou z láhve. Jako příloha jsou vajíčka, tavený sýr a pita.

Všichni kouří i při jídle, nedopalky vystýlají podlahu.

Procházka po lodi se mění v nekonečnou diskuzi. "Odkud jste? Jak se jmenujete? Jste křesťani nebo muslimové?" Pozvání na čaj se střídají s nabízenými cigaretami a dýňovými semínky. "Egypťani, to jsou zloději a nafoukanci. V Súdánu, tam jsou upřímní a poctiví lidé," ujišťuje mě Omar. Chtěl bych mu věřit.

Hamíd z Alexandrie zase tráví hodiny tím, že se mě snaží obrátit na islám. Připadá mu škoda, že člověk, který podle něj vypadá jako učitel, nevěří v boha. "V Koránu najdeš všechno. Mohamedovi ho nadiktoval Alláh a jakoby sis v něm četl o dnešku."

Studentka Nia s krásnýma černýma očima to vidí jinak. "Teď jsem na univerzitě v Omdurmanu, ale až dostuduju, musím se vdát. Pak nemůžu dál studovat ani jít do práce. Cestovat můžu jen s bratrem nebo otcem. Chtěla bych do Evropy, ale tam mě nepustí. Musela bych se tam vdát."

Když si Nia hraje s puntíkovaným šátkem, působí koketněji, než kdyby byla oblečená v západním stylu. Místní ale rozčiluje už to, že si přisedla ke Kláře a snaží se nás učit arabsky. Oslavuje každý pokrok a mezitím pochytává česká slovíčka. Rozčilení vyvrcholí hádkou s jakousi babičkou, která ji odkáže do opačného rohu, protože se baví s bílými. Zpátky se opováží až ráno.

Studentka Nia

Aspoň máme pro sebe celou lavici. My spíme a Martin s Danem si ustelou rovnou na podlaze. Jako hromady dalších cestujících druhé třídy.

Popíráte Darwina? Vítejte v Súdánu

Ráno nás čeká Súdán a Wadi Halfa, městečko založené celkem nedávno podnikavou rodinou Halfů, Núbijců, kteří se odmítli po zaplavení jejich vesnice jezerem přesídlit. Po standardní byrokracii na palubě lodi, což je vyplňování stále tentýž údajů do dalších a dalších papírů, narážíme na pevnině na nečekaného soupeře.

"Kam jedete, co tu chcete dělat? Budete fotit, točit, s kým se setkáte?" Odpovídáme bez váhání a s úsměvem.

"Jste křesťani, nebo muslimové? Co říkáte na Darwinovu evoluční teorii? Má pravdu nebo se mýlí?" Tváří v tvář celníkovi, který si nás vychutnává jako středoškolský kantor nepřipravené studenty, odmítáme teorii, která nedávno oslavila jubileum a otevíráme si tak cestu z celnice. Cestu rovnou do Blue Nile Sailing Club.

Těšíme se na sprchu a postel. Trochu nás ale straší cena. Jak se ukáže, nemusí. Hotel vypadá jako kriminál z westernů, sprchu pokrývají pavučiny a pokoje, za něž by se nemusel stydět žádný klášter, slouží jen jako skladiště na postele, které si na noc všichni vytáhli na dvůr nebo rovnou na ulici. Moskyti tu nejsou, zato stovky drzých koček, které využijí naší nepřítomnosti a poslouží si zásobami v igelitkách na pokoji.

Motorka přes palubu

Ráno nastupujeme do přístavu a vyhlížíme auta. "Měl jsem hrozný sen," stěžuje si Jaap. "Přijela loď a motorka visela přes palubu ve vodě." Uklidňuju ho, že tohle by snad neprovedli ani Arabové.

Motorka i auta jsou na svém místě, u policisty vyškemráme povolení fotit vykládání, čekání se ale protahuje. Je jedenáct, dvanáct, jedna. Námořníci to nevydrží a ukládají nás pod stříškou lodi plné pytlů se sezamem.

Když se jdeme s potulnou učitelkou a kapitánkou Land Cruiseru Ann poohlédnou po záchodu, z legrace nám naloží každému jeden. Vysportovaná učitelka si ho hodí na rameno s bravurou nosiče a lodí otřásá potlesk. To, co svalnatí černoši oceňují, ale policistu vytáčí doběla. "Okamžitě to oba položte a jděte jim z dohledu!"

Míříme k odbavovací hale. "Sednout!" vříská další modrokabátník. "Prosím?" kroutí hlavou Jaap s věčným úsměvem na tvář a vytahuje pas. "Umíte anglicky? Já umím skvěle. Odkud jste? Víte, co znamená sednout? Klidně na podlahu," vřeští na celou halu policajt. Ostatní se smějí a kroutí hlavou. "Já vím, co to znamená, ale my jsme odbavení," namítáme. Policajt najednou třese Holanďanovi rukou jako starému příteli. Po návratu jsou auta stále na stejném místě.

Nevydržím a jdu za rybařícím námořníkem. Tahá jednu rybu za druhou. Půjčuje mi druhý vlasec, prut nemá, jen vlasec a háček, a zkouším štěstí. Najednou se ozývá křik a do naší lodi naráží další člun. Uskakujeme, ale příď vlasec čistě odřízne, ryba nebude.

Zničehonic máme za zády policajta, který nám dal povolení k focení. "Odevzdejte foťák." Už ani neprotestuji. Ukážu vám, co máte vymazat. Nevadí mu jeho portrét, strategicky hodnotné panorama přístavu, auta ani lodě. Fotky, na kterých mě Dan zachytil, jak rybařím, ale musí pryč. Logiku nehledám.

Patrol během vykládky na šrot

Odvádí nás na loď k autům. "Za deset minut se vylodíte a pak máte jen deset minut na vyřízení papírů a odjezd," pohání nás úředník. Deset súdánských minut se protahuje na další dvě hodiny. Nejdřív to kapitán zkouší z jedné strany mola, pak z druhé. Po třetím nárazu přídě o beton, kdy se kácí i posádka, se napůl z legrace, a samozřejmě marně, začínáme poohlížet po záchranných kruzích.

Nakonec ale přeci loď stojí tak, že lze bez rizika pádu do jezera sjet na molo. Naše místo má zabrat Patrol švýcarské dvojice, která si má vyzvednout kvůli nějaké naléhavé události auto později. Kdyby věděli, jak to dopadne, nikdy by nic naléhavějšího než osobní vyzvednutí auta nenaplánovali.

Za volant usedá úředník. Ozývá se řev, rachot převodovky, z motoru zazní rána a utichá. Otáčí klíčkem a nic. Desítka nosičů začíná auto tlačit na loď. Rytmické hekání přeruší až kvílivý zvuk párané gumy a táhlé syčení. Úředník najel na hranu paluby ostrou jako žiletka a z půlky rozpáral pravou přední pneumatiku.

Britská učitelka, kterou arabové odmítli pustit za volant, se drží za hlavu. "Odrovnali jim motor i pneumatiku a ta dvě náhradní kola na střeše jsou prázdná," bublá vztekle.

Takhle dopadl při vykládce švýcarský džíp

My si jen gratulujeme, že jsme nikomu nesvěřili klíčky od trabantů, jak si vynucovali v Asuánu. Už takhle stačí, že musíme zůstat ve Wadi další noc. Po celodenním čekání nemá se zapadajícím sluncem cenu vyrážet na cestu. Tohle je skutečná Afrika. Brát dnešek jako ztracený, by bylo popření toho, proč cestujeme. O tom to je, kdyby to bylo jednoduché, nejezdili bychom sem.

Musíme končit, na noc tu vypínají proud a baterie notebooku pomalu skomírá.