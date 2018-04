Do sklárny v Karolince přišly tisíce lidí

"Pozvali jsme výtvarníky, kteří se skláři vytvořili k jubileu umělecká díla," řekl Ján Carda, ředitel karolinské sklárny, která je závodem podniku Crystalex Nový Bor.

Například Pavol Miko si vybral květinový motiv. Jeho kytice, vytvořená se skupinou sklářů kolem mistra Juraje Dubového, zůstane ve sklárnách jako připomínka výročí.

"Jiří Šuhájek a Rony Plesl se pustili do plastiky člověka. Je z barevných, vzájemně propojených částí," uvedl ředitel. Plesl podotkl, že skleněná postava má název Jarmark První. Při každé sklářské pouti by na ni měla navazovat další díla. "To dnešní je z granátového skla a zdobené zlatem," popsal Plesl 2,5 metru vysokou sochu.

Do práce ve sklárně při příležitosti dne otevřených dveří nastoupilo asi 50 sklářů. "Povolali jsme též rumunskou dílnu. Skláři nám chybějí, a proto nám vypomáhají dělníci z této země. Pracují rychle, ale musejí si zvykat na námi požadovanou

kvalitu," uvedl ředitel.

V současnosti mu chybí 30 až 40 sklářů. Z Karolinky putuje 60 procent produkce do desítek zemí.

Valašské sklo znají zákazníci v Německu, USA, Austrálii, Japonsku a Kanadě. "Proto je u nás jakost výrobků na prvním místě," řekl Carda.

Vznik sklářství na Valašsku spadá do první poloviny 17. století. "Díky podnikatelské aktivitě rodiny Reichů pracovaly sklárny ve Velkých Karlovicích, Krásně, Karolince a Vsetíně. V Karolinině huti se nejdříve vyráběly cylindry k petrolejovým lampám.

"V současnosti pokračujeme v historické tradici a dodáváme hladké nebo dekorované užitkové a stolní sklo ručního charakteru," sdělil Carda.