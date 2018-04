Do Saska jeďte s kulturním pasem!

14:55 , aktualizováno 14:55

Chystáte se do německého Saska prohlédnout si památky a galerie? V tom případě nemeškejte a kupte si za třicet korun v ústeckých informačních kancelářích takzvaný Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe. S ním totiž získáte výraznou slevu na vstupenkách do saských kulturních zařízení. Jednoduchý doklad opravňuje majitele ke slevám vstupného do 80 muzeí, galerií, zámků, zahrad a dalších památek.