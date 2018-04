Do Rožmitálu se v červnu vrací česká královna Johanka

Na Den s českou královnou Johankou se do Rožmitálu pod Třemšínem můžete vypravit v sobotu 20. června. Tradiční slavnost tentokrát nepřipomene jen českou šlechtičnu, která se tu narodila, ale bude také poctou Jakubu Janu Rybovi a připomenutím 550. výročí mírového poselstva krále Jiřího z Poděbrad.

Za Johankou v historickém kostýmu

Letní slavnost s královnou Johankou se letos koná podvanácté. Začíná pravidelně v 10.00 hodin dopoledne jarmarkem lidových řemesel a pásmem dobových her pro děti, končí v pozdních nočních hodinách. Její součástí ale nejsou jen soutěže, koncerty, výstavy drobných hospodářských zvířat a nejrůznější kratochvíle, ale také přednášky a divadelní představení.

Ke slavnostem s královnou patří odpolední průvod na náměstí, nejlépe v historických kostýmech.

Letošní přednáška členů Společnosti Lva z Rožmitálu o cestě královnina bratra pana Jaroslava Lva z Rožmitálu na Konec světa a zpět začíná ve 12.30 hodin, večer ve 20.00 hodin pořadatelé nabídnou divadelní představení s rytířskými souboji Poselství pro Evropu. Dozvíte se, jak si vedlo mírové poselstvo vyslané v letech 1465 až 1467 králem Jiřím z Poděbrad a vedené právě panem Jaroslavem Lvem z Rožmitálu, jehož snahou bylo vytvořit unii křesťanských evropských států.

Ke slavnostem s královnou také patří odpolední historický průvod na náměstí. Pokud nemáte vlastní historický kostým, můžete si ho vypůjčit v Podbrdském muzeu, ale nejpozději do 19. června v době provozu muzea.

Běh s kancem, dobová hudba a hračky

Alej Johanky z Rožmitálu vede od zámku po břehu Podzámeckého rybníka do Starého Rožmitálu.

Bláznivá soutěž, kterou hned tak někde neuvidíte, je každoroční Běh s kancem. Silní muži s kancem na zádech zdolávají náročnou závodní trať, motivací pak bývá trofej pro vítěze v podobě sudu piva, kterou získá ten nejrychlejší. Běh začíná v 15.00 hodin. Večer pak program slavností s královnou Johankou uzavře středověká kapela Dei Gratia.

Během celého dne si ve městě samozřejmě můžete prohlédnout řadu zajímavých míst, třeba alej Johanky z Rožmitálu. Ta vás od rožmitálského zámku po břehu Podzámeckého rybníka dovede do Starého Rožmitálu, kde objevíte Cvokařské muzeum či kostel Povýšení sv. Kříže, kde poprvé zazněla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

S dětmi se vydejte na interaktivní výstavu Fenomén IGRÁČEK, která do Podbrdského muzea dorazila v červnu. K vidění bude až do 30. října a kromě původních igráčků uvidíte i nové figurky s moderními doplňky. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, vstupné včetně prohlídky expozice historických automobilů Aero stojí pro dospělé 90 Kč, pro děti, studenty a seniory 50 Kč.

Královna a Bahna – dvě akce v jediném dni?

Při pohledu na mapu zjistíte, že Rožmitál pod Třemšínem ze tří stran obklopují svahy polesí Brdy. Ve stejný den jako Slavnosti s královnou Johankou, tedy v sobotu 20. června, se bude kousek odtud v Bahnech u Strašic odehrávat Den pozemního vojska Bahna, 26. ročník největší společné ukázky současné i historické vojenské techniky v Evropě. V celodenním programu, který začíná v 9.00 hodin, uvidíte ukázky z dramatických a vojensky zajímavých okamžiků z první a druhé světové války. Vstup na akci je zdarma.

Vzdušnou čarou je to sice jen pár kilometrů, ovšem přes Brdy v těchto místech žádná silnice nevede. Cesta z Rožmitálu pod Třemšínem do Dobřívi nebo Strašic, kde jsou velká parkoviště pro návštěvníky akce Bahna, vám však zabere jen necelou hodinu.