Do řeky Tajo unikl topný olej

Několik kilometrů nad Toledem vyteklo do řeky Tajo 100.000 litrů topného oleje.

Podle posledních oficiálních odhadů uniklo v úterý z tepelné elektrárny Aceca ve Villaseca de la Sagra do řeky Tajo 100.000 litrů topného oleje. Místní úřady tvrdily, že většina uniklé látky bude z řeky odstraněna do 24 hodin.. Topný olej, který v úterý vytekl do řeky Tajo několik kilometrů nad španělským historickým městem Toledem, se podařilo osm kilometrů po proudu dostat pod kontrolu a zadržet v přehradě Higares. První informace hovořily o úniku 250.000 litrů této látky, to pak úřady revidovaly směrem dolů až na 25.000 litrů, s čímž nesouhlasili ekologové a neodpovídalo to ani množství oleje odstraněného z řeky. Technici společnosti Iberdrola, která elektrárnu provozuje, ve spolupráci se specializovanými firmami zkontrolovali deset kilometrů koryta řeky a uvedli, že zbytky oleje budou moci být zcela odstraněny. Tvrdí, že dopad na životní prostředí je mnohem menší než se zprvu očekávalo.Podle ekologů je přesto tato havárie největší v regionu Kastilie-La Mancha za posledních deset let a řeka Tajo se z ní bude nejméně rok vzpamatovávat. Havárii na tepelné elektrárně způsobilo selhání bezpečnostních systémů. Elektrárna z roku 1969 je podle ekologů již zastaralá a nevyhovuje bezpečnostním požadavkům. Provozovatel elektrárny navíc čtyři hodiny otálel s oznámením havárie, což způsobilo zpoždění v likvidaci škod.