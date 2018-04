Do Řecka raději letadlem, autem to je dlouhá cesta

0:01 , aktualizováno 0:01

Jak se nejlépe dostat do Řecka? Pochopitelně, že nejrychleji a nejpohodlněji letadlem. Buď charterem s cestovní kanceláří, nebo na vlastní pěst třeba do Atén. Pokud se snad vydáte do Řecka autem, buďte připraveni na opravdu dlouhou cestu.