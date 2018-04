Do Řecka letadlem, autem i trajektem

Ceny u společnosti Smart Wings začínají na 190 korunách bez letištních poplatků. Takto levných je v každém letu jen několik málo letenek. Námi náhodně vybraná zpáteční letenka z Prahy do Heraklionu s odletem 19. července a příletem 26. července vyjde na 7220 korun včetně poplatků.

Letenka do stejného místa koupená na termín o měsíc později je už o tisíc korun levnější. Platí tedy jednoduché pravidlo - čím dříve se letenka vybere a zaplatí, tím je levnější.

Do Řecka létá i ČSA. Do Athén dvakrát denně a do Soluně jednou denně. Ceny letenek do Athén začínají na 7255 Kč, do Soluně na 6 842 Kč včetně poplatků. "Naše letadla létají také do letovisek Korfu, Zakyntos, Rhodos, Kréta nebo Kefalinie. Jde o lety na objednávku různých cestovních kanceláří, které si dopravu do těchto míst od ČSA kupují a poté je nabízejí svým klientům," říká tisková mluvčí ČSA Jana Víšková.

K ceně letenky je třeba připočítat dopravu z letiště na pobřeží. Cena této přepravy pak záleží na vzdálenosti letoviska a druhu zvolené dopravy. Zatímco jízda autobusem vyjde maximálně na několik set korun, v případě taxislužby může jít i o tisíce.

Cesta autem je dlouhá

Vyjet do Řecka za volantem vlastního vozu znamená zdolat více než dva tisíce kilometrů. Vpraxi to znamená 28 hodin jízdy. Ti, kteří se do podobného dobrodružství pustí, čeká trasa přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii a Makedonii.

Náklady na pohonné hmoty za jednu cestu vyjdou na 5000 korun. K tomu je nutné připočítat nocleh, protože absolvování tak dlouhé cesty na jeden zátah nelze doporučit.

Ti, kteří si ani dovolenou v Řecku neumějí představit bez svého vozu, a přitom nechtějí řídit tak dlouho, mají ještě jinou variantu. Tou je cesta trajektem z východního pobřeží Itálie. Náklady na cestu sice vzrostou, ale pohodlí je větší.

Stále však zbývá dojet přinejmenším do Benátek či jižněji položené Ancony. Cesta autem do Benátek trvá 11 hodin a vyjde na 2500 tisíce korun. Kratší cesta autem ale znamená, že se více času stráví na trajektu.

Z Benátek na ostrov Korfu to lodí trvá 25 hodin. Čtyřčlenná rodina zaplatí za cestu během prázdnin nejméně 300 euro. Luxusnější ubytování na trajektu může stát až o 1100 euro víc. Cena je včetně přepravy osobního vozu. Kromě Benátek a Ancony trajekty směr Řecko vyplouvají i z jižně položených měst Bari a Brindisi.

Prodej palubních lístků na trajekty z Itálie zajišťuje například pražská cestovní kancelář Greece Tours, v Brně cestovní kancelář Ibis. Zamluvit či jen vyhledat ten pravý trajektový spoj je možné přímo na internetových stránkách lodních společností.

Auto za 1300 Kč na den

Půjčit si v Řecku vůz není nic složitého. Ceny začínají přibližně na 1300 korunách za den. Nejvýhodnější týdenní pronájem. Fiatu Panda nebo třeba Kii Picanto na sedm dní stojí asi na 7500 korun. Týdenní pronájem vozu nižší střední třídy typu Renault Mégane vyjde nejméně na 15 000 korun. V ceně nejsou zahrnuty pohonné hmoty. Výhodou naopak je, že i ty nejlevnější automobily jsou vybaveny klimatizací. Za 700 až 900 korun na den se dá půjčit motocykl, kolo vyjde přibližně na 300 korun.

* Povinná výbava

Motocyklista a jeho spolujezdec musí mít ochrannou přilbu.

U automobilů je na předních sedadlech povinnost používat bezpečnostní pásy.

Všechna vozidla musí být vybavena výstražným trojúhelníkem a hasicím přístrojem.

Cyklisté nemusí mít ochrannou přilbu, avšak doporučuje se.

* Alkohol

Alkohol v krvi je tolerován do 0,05 %. Více se posuzuje jako kriminální čin a uděluje se pokuta. U začátečníků, kteří nemají řidičský průkaz déle než dva roky, služebních řidičů a motocyklistů je limit maximálně 0,02 %.

* Ceny pohonných hmot

Natural 95 - 1,02 eura

Natural 98 - 1,16 eura

Nafta - 0,99 eura

* Parkování

V Řecku se nepoužívají botičky. Při chybném parkování může být vozidlo policií odtaženo, řidič zaplatí pokutu 48 euro. V Aténách policie odstraňuje za špatně zaparkovaných vozidel poznávací značky.