Do Rakouska na víkend. Tři tipy na nejbližší skvělé lyžování

Při cestě přes Linz jsou nejdostupnější vesměs menší střediska Solné komory, lákavější je ale nedaleko za Salcburkem obrovská a hustě lyžařskými centry osídlená oblast zahrnující Ski Amadé, Saalbach nebo Zell am See.

Díky dálnici na Graz patří mezi snadno dostupné i oblast Dachsteinu. Západní cestou přes Mnichov lze snadno dosáhnout tyrolského Skiweltu, případně Kitzbühelu - ačkoliv je tato trasa o něco delší, díky dálnici zase uběhne rychleji.

Většina těchto středisek má společnou převahu sjezdovek v lesních průsecích vedoucích ze zaoblených vrcholů. Přepravní park lanovek je až na výjimky moderní se 4-6sedačkami, často s plexisklovou bublinou. Střediska jsou zároveň velmi dobře dostupná pro velkou spádovou oblast větších měst na severu Rakouska a stejně tak pro bavorské Němce. Zvláště o víkendech a prázdninách tak umějí být dost rušná, což platí spíše o sjezdovkách než o frontách na lanovky.

Skiwelt Wilder Kaiser, Söll

Každý den v jiném areálu

Výhodou těchto středisek je možnost autoturistiky, každý den v jiném areálu. Často je od sebe dělí jen pár kilometrů, navíc mnohá z nich mají nadregionální skipas. V Allstar Ski Card je například zahrnutý Kitzbühel, Skiwelt Wilder Kaiser, Saalbach a Zell am See. Ve Ski Amadé zase Sportwelt, Hochkönig, Gastein a Schladming, Salzburger Super Skicard pak zahrnuje bezmála veškerá střediska na území Salcburska s celkem 2 200 km sjezdovek.

Slabinou je, že při oblevě jsou tato centra náchylnější k úbytku sněhu než třeba západotyrolská. Nadmořská výška dostupných vrcholů totiž jen nemálo přesahuje 2 tisíce m n. m., údolní stanice bývají i níž než v 1 000 m n. m. Technické zasněžování je tak nutnou pojistkou a kupříkladu ve Ski Amadé jsou pokryty tři čtvrtiny všech sjezdovek.

Tři tipy: Wilder Kaiser, Schladming, Saalbach

Skiwelt Wilder Kaiser: nejvíc propojených tratí v Rakousku

Wilder Kaiser 626 – 1 829 m n. m.

279 km sjezdovek, z toho 210 km zasněžovaných

Více: www.skiwelt.at

Tato oblast je atraktivní v první řadě svou velikostí - nabízí největší síť propojených tratí v celém Rakousku. Díky nově vybudované lanovce u Westendorfu je to letos už 279 km sjezdovek "bez sundání lyží".

Ze všech světových stran je lanovkami a tratěmi obehnán protáhlý hřeben se šesti vrcholy. Z nich se svezete do údolních středisek Söllu, Scheffau, Ellmau a Goingu na severní straně hřebene, do Brixenu im Thale na jihu a do Hopfgartenu a Itteru na západě. Všechna jsou celkem tradičně vyhlížejícími vesničkami.

Za zmínku stojí i nově lanovkou připojený Westendorf, jedna z nejmalebnějších rakouských vesniček s vlastními lyžařskými vrcholy, jimž dominuje Choralpe. Ty jsou navíc kabinkou propojeny s Aschau, tedy s kitzbühelskými sjezdovkami, jichž je celkem 168 km.

Westendorf

Středně náročný carver, hltající safari s převážně lehčími červenými sjezdovkami, ve Skiweltu nebude litovat. Nejvyšším a nejsportovněji "vyladěným" je výrazný pahorek Hohe Salve (1 829 m) s dvěma černými sjezdovkami, jinak jsou svahy až na výjimky protkány spíš pohodovými červenými a modrými - koneckonců v létě jsou to louky a pastviny. Velmi náročný expert se tak nejspíš brzy začne poohlížet jinde.

Navzdory relativně malé nadmořské výšce jsou tratě obvykle sjízdné po celou sezonu až do údolí, a to díky jejich časté severní orientaci i expandujícímu zasněžování. Při troše štěstí na prašan se dají v nesouvislém lesním porostu podniknout dlouhé a přitom bezpečné freeridové jízdy, třeba ve svahu nad Scheffau.

Typickou vyhlídkou ze zdejších vrcholů je "moře" zaoblených a zčásti lesem porostlých hřebenů, z nichž vyčnívá skalnatý masiv Wilder Kaiser, po němž je rozsáhlá houpačka pokřtěna.

Schladming/Dachstein: jistota sněhu

Schladming / Dachstein 640 – 2996 m n. m.

223 km sjezdovek, z toho 223 km zasněžovaných Více: www.schladming-dachstein.com

Největší lyžařskou atrakcí oblasti na jižní straně Dachsteinu jsou čtyři zalesněné vrcholy, které jsou lanovkami pospojované do celistvé lyžařské houpačky se 115 km sjezdovek. Jejím centrem je středověké, duchem ale sportovní městečko Schladming, k němuž přiléhá severní svah Planai - srdce zmíněné houpačky.

Každý z vrcholů má hned několik variant sjezdů odshora až dolů, což činí vždy solidních tisíc výškových metrů. Náročnost sjezdovek nejvíce osciluje okolo nejoblíbenějšího carvingového červena a téměř vždy se jedná o tratě v lese. To je samozřejmě velká výhoda při nepříznivějším počasí.

Při vícedenním pobytu možná bude náročnější lyžař cítit, že všechny tratě jsou sice svižné a pohodlně široké, ovšem jsou si poměrně podobné.

Mimo Planai s ústřední fisovou tratí s černým dojezdem je slušně sportovním kopcem i Hauser Kaibling, jehož spádovou sjezdovkou je prostorná červená, směřující z vrcholku s "ještědským" vysílačem až do údolního Haus im Ennstal. Hochwurzen je nejmenší ze "čtyřvrcholové" houpačky a i zde vévodí červená. Krajní Reiteralm je oblíbeným tréninkovým cílem reprezentačních sjezdařů, hlavně kvůli spolehlivému a vysoce výkonnému zasněžování.

Velkou výhodou oblasti je skoro výhradní severní orientace sjezdovek, uchovávající na nich sníh jako v mrazáku. Výkyvy v množství napadaného sněhu eliminuje 100% pokrytí umělým sněhem, nejkapacitnější zasněžovací systém v Rakousku.

Saalbach-Hinterglemm

Saalbach-Hinterglemm 840–2 096 m n. m.

200 km sjezdovek, z toho 180 km zasněžovaných

Více: www.lift.at

Trumfy lyžařské oblasti s 200 km sjezdovek spočívají v tom, že nabízejí několik opravdu sportovních a dlouhých tratí a prakticky všude vás vyvezou expresní a pohodlné lanovky.

Nadmořská výška většiny vrcholů opět jen stěží dosahuje k dvoutisícové hranici a při velkém množství jižních svahů nepřekvapí, že jízda výhradně na technickém sněhu (na jaře na vysněžených "stužkách") není výjimkou.

Hlavními základnami areálu jsou střediska Saalbach a Hinterglemm, přičemž prvně jmenované je celkově atraktivnější, typicky rakousky malebné, s přebohatým aprés-ski a s lanovkami pohodlně startujícími přímo z městečka. O něco komornější Hinterglemm je pak jen o čtyři kilometry hlouběji v údolí.

Na oba protilehlé svahy pak z údolí vyrážejí četné lanovky a sjezdovky, obepínající obě letoviska v celkem kompaktní síť, kterou lze v jednom směru procestovat bez sundání lyží. Jižní stráně mají hodně kratších sjezdovek v horních partiích svahů, severní stráně nabízejí především delší sjezdovky z vrcholu až na dno údolí.

Z vrcholů Schattberg a Zwölferkogel také vedou tři nejvýznamnější černé sjezdovky a závodní trať Světového poháru. K oblasti náleží ještě středisko Leogang, které je s ní lanovkami plně propojené.

Podobně jako v okolních centrech platí, že i zde budou nejspokojenější středně nároční jezdci.