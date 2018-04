Do Rakouska jeďte se zdravotním pojištěním

Podle nového zákona, který vyvolal v alpské republice širokou publicitu a mezi

politiky i dosti emotivní debatu, bude muset pacient za každou návštěvu lékaře navíc zaplatit až 250 šilinků (750 českých korun), a to bez ohledu na to, zda má zdravotní pojištění.



Zákon ale omezuje tyto poplatky, které budou účtovány Rakušanům čtvrtletně, na 1000 šilinků ročně. Výjimku tvoří těhotné ženy, děti se zdravotním připojištěním, nemocní rakovinou a ti, kteří pro svůj život potřebují dialýzu - ti nebudou muset

poplatky hradit.



Úroveň rakouského zdravotnictví je vysoká, ale péče je také patřičně nákladná a větší urgentní operace a následný pobyt v nemocnici mohou pacienta, který nemá zdravotní pojištění, přijít na statisíce a v některých případech i na milióny korun.

Příkladem může být loňská léčba slovenského prezidenta Rudolfa Schustera v rakouském Innsbrucku, která stála jeho pojišťovnu téměř dva a půl miliónu slovenských korun. V téměř osmimiliónovém Rakousku si ale zdravotní pojištění neplatí pouze jedno procento obyvatel.



Proto je v zájmu turistů si při cestě do Rakouska zajistit relativně levné cestovní pojištění, které jim zaručuje proplacení výloh na ošetření i do výše několika set tisíc šilinků. Pojišťovny ale většinou neproplácejí lékařské úkony, které nejsou potřebné ke zjištění diagnózy, náklady na léky proti nemocem, jež jsou pacientovi známy před cestou do zahraničí, a psychiatrická vyšetření. Lékařskou péči si pacienti v zahraničí - i navzdory cestovnímu zdravotnímu pojištění - musí zaplatit také

v případě, že se jejich zdravotní stav zhorší vlivem alkoholu a drog a chronickými nemocemi, pokud ovšem nepřišli k lékaři v akutním stavu.



Výrazně dražší, než jsou Češi zvyklí, je také návštěva zubního lékaře a pojišťovny je turistům hradí pouze v akutních případech - v rámci první pomoci k odstranění bolesti.