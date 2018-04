Do ráje ledopádů na Šluknovsku

Jste na začátku pískovcových skal, které spadají na obě strany. V příkrých svazích uvidíte první ledy. Pěkný výhled na údolí Vlčího potoka je i ze Soví vyhlídky. Na tomtéž úbočí naleznete rovněž skalní převis Velkého pruského tábora. K němu dojdete po odbočce ze zelené značky. Další odbočení, tentokrát doprava, vás zavede na místo, kde mezi skalami býval Brtnický hrádek. Různé profily vytesané do skal dávají tušit, kde byly místnosti či trámoví podlah a střech. I tady často rostou rampouchy. Kousek za hrádkem začne cesta prudce klesat, sejdete po ní k Vlčímu potoku. Zelená pokračuje dál, vy se však obrátíte proti jeho toku. Lesní cesta není značená, ale je spolehlivá a dobře znatelná. Skalní svahy, které ji lemují, nabízejí ještě větší paletu ledopádů. Ty vznikají na převisech a puklinách a jsou tu každým rokem. Ledů jsou plná i krátká boční údolíčka podél cesty. Všude postupujte opatrně, protože můžete snadno uklouznout. Celá podívaná se rozkládá přibližně na dvou kilometrech. Poté skály končí, údolí se rozšiřuje a cesta nakonec vyústí na silnici. Po té se dáte doleva a za dvacet minut dojdete do Brtníků. Pro koho je tato vycházka příliš krátká, může se podél potoka vrátit zpět a po zelené pokračovat až na Turistický most. Vlčí potok tu ústí do bystřiny Křinice. Ta pramení nad Krásnou Lípou, asi šest kilometrů tvoří hranici a do Labe se vlévá v Bad Schandau v Německu. Dále se proti jejímu toku leží romantické Kyjovské údolí. Skály se zde střídají s jehličnatými stromy a po jeho obou stranách naleznete rovněž ledovou výzdobu. Zvláště pak v Jeskyni víl. Je na druhém břehu říčky, vede k ní neznačená cesta s lávkou. V prostoru, který vznikl nakupením balvanů, opět budou rampouchy. Právě tak jako ve Vinném sklepě, ten je pod skalním Kyjovským hrádkem na břehu, po němž vede značka. Pokud budete pokračovat údolím, najdete desku bratří Bienertových ze Šluknova. Sourozenci se stali obětí lidské chamtivosti. Kdo má ještě dost sil, může po žluté vystoupat do stráně na Kyjovský hrádek, což je obdoba Brtnického. Přístup je obtížnější, strmá cesta vede po úzkých pěšinách. Žlutá se vine vysoko nad údolím a provede vás mezi skalami, jako je Lví doupě, Skalní bratři, Pes a kočka, Kinského vyhlídka a další. Značená cesta vás dovede k penzionu Petra, který patří Klubu českých turistů v Krásné Lípě, jenž se stará o značení zdejších cest. Tady si můžete odpočinout a načerpat nové síly. Do Krásné Lípy na vlak je to asi pět kilometrů. Cesta vede poli a jsou z ní četné výhledy. Nádraží leží na druhém konci města, proto musíte přes náměstí, kde je nejstarší krásnolipský dům. Nachází se v něm cukrárna a malé turistické muzeum. Pro dnešní vycházku vystačíte s mapou KČT Českosaské Švýcarsko v měřítku 1: 50 000 ze zelené edice, lepší je však mapa z modré řady KČT - Krásnolipsko v měřítku 1: 25 000. Na ní totiž najdete více podrobností o tomto nádherném koutu severních Čech.