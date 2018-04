Do Prahy už létá 55 leteckých společností

Ze standartních aerolinek stojí za zmínku především jediné dva mezikontinentální dlouhé přímé lety zahraničních leteckých společností do ČR (kromě toho provozují zaoceánské lety do USA a Kanady také tuzemské ČSA) a to americké Delta airlines z Atlanty do Prahy, která je letošní novinkou, a jihokorejský Koreanair ze Soulu do Prahy.

Podle Tomio Okamury, člena prezidia a mluvčího Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, jsou oba lety logickým vyústěním zájmu Američanů a asijatů o návštěvu České republiky, vzdálení Američané se v počtu turistů do ČR totiž dostali vloni na fantastické 4.místo ( 322026 osob) s třetím nejvyšším meziročním nárustem a to + 6,1 %.

Let z jihokorejského Soulu "stahuje" díky poloze Soulu turisty i z okolních asijských zemí a i díky němu k nám vloni přijelo 437 907 asijských turistů, tedy dohromady více než celkově třetích Italů

( vloni 399 023 osob) !

Co se týče nízkonákladových leteckých společností, většina k nám vozí především britské turisty, kteří jsou i díky tomuto faktu co se týče počtu na druhém místě mezi zahraničními turisty do ČR

(vloni 566 225 Britů), přestože to mají ve srovnání s ostatními západoevropany k nám relativně daleko. Láká je především cenově levná a přitom zároveň krásná Praha.

Z nákladních leteckých si k nám pravidelnou linkou našla jako první společnost DHL, která prostřednictvím místního přepravce začala nabízet leteckou přepravu zákazníkům v bývalém Československu již v roce 1986. Vlastní cargo pak zavedla do České republiky v roce 1993. Kromě ní v současné době letecky zásilky přepravuje také největší zásilková firma na světě FedEx a další z velkých hráčů, firma TNT."

Za zmínku stojí, že 59% zahraničních návštěvníků Prahy použilo leteckou dopravu. Markantně také vzrost počet výjezdů českých občanů do zahraničí leteckou dopravou, 8,8% všech českých občanů se vloni za hranice vypravilo právě letadlem, což znamená meziroční nárust o 1,5 %. Odhadujeme, že letos již bude cestovat každý desátý český občan do zahraničí letadlem.