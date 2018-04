Do Portugalska nejen za míčem

AVEIRO: VŮNĚ MOŘE A POMERANČŮ

Teplo, na stromech pomeranče, vůně solných pánví, bělené domky, dřevěné lodě v přístavu a pestrobarevný stadion, který vypadá jak cirkusový stan - takové je městečko Aveiro, kde začne pouť české reprezentace zápasem proti Lotyšsku.

Dříve to byl velký námořní přístav, centrum obchodu. Nyní jsou to poklidné Benátky portugalského severu.

V centru města ráno ožívají rybí trhy. V kavárně můžete ochutnat místní sladkou specialitu ovos moles (měkké vejce), žloutek obalený v cukru.

Všude máte výhled na řeku Aveiro, na zálivy a kanály, v nichž kotví bárky. Jmenují se moliceiros a používají se ke sběru chaluh. Každá loďka má protaženou příď, ozdobenou naivní malbou s mořskými motivy. Třeba mořskou pannou nebo námořníky, kteří hrají karty. Občas v noci plují po osvětlené řece.

Kde dál se zastavit? Třeba u vln Atlantského oceánu, který omývá pobřeží poblíž města. Přivítá vás šedesátimetrový maják Costa Nova. Nedaleko něj je stejnojmenná pláž s pestrobarevnými dřevěnými domky, které patří místním rybářům.





Stadion v Aveiru

NA ZÁVĚR DO PORTUGALSKÉ METROPOLE

K poslednímu zápasu české reprezentace ve skupině se musíte vypravit 250 kilometrů jižně do Lisabonu. Na zelenožlutém stadionu Sportingu se český tým poměří s Německem. Spojení do metropole země zajišťují vlaky, jezdí často a rychle. Pokud pojedete autem, zaplatíte na dálnici mýtné (zhruba 25 eur za mikrobus).

Uvítá vás město na kopcích s mnoha krásnými výhledy, metropole plná domů s kachlíčkovými fasádami převážně modré barvy. Výchozím bodem pro túry je maurský hrad svatého Jiří, jehož základy pocházejí už z 9. století. Je odtud krásný výhled.

Uvidíte i všudypřítomné dominanty města - impozantní most Ponte 25 de Abril přes řeku Tejo a sochu Ježíše s rozpřaženýma rukama. Až k jeho tělu můžete za dvě a půl eura vyjet výtahem a dívat se s ním z výšky na celé město. Poblíž stojí zbytky bývalého opevnění města se strážní věží Belém, která dříve sloužila jako maják pro mořeplavce. Teď kolem něj běhají rekreační sportovci.





Stadion Joseho Alvalade v Lisabonu

U Památníku objevitelů míjím v chodníku značky, které znázorňují, kam dopluli zámořští plavci. Za pět eur se o objevech víc dozvíte v námořním muzeu.

Na výlet centrem města se můžete vydat i tramvají číslo 28. Stačí vám jedno euro. Když budete mít štěstí, chytnete si historický vůz, který tu stále plní funkci městské hromadné dopravy. Je to romantická vyjížďka: v zatáčkách točí strojvůdce klikou, na úzké kolejnici tramvaj míjí o centimetry okolní budovy a zaparkovaná auta. Pomalu šplhá do kopce, dolů se zase řítí, až od kol létají jiskry.

Vstupenky na EURO 2004 můžete zakoupit u CK Snail Travel ZDE Více info o středním Portugalsku a Lisabonu najdete ZDE

Chcete kulturní zážitek? Stavte se třeba na představení fada, i s pohoštěním vás neobvyklý koncert vyjde zhruba na osm set korun. Zpěváci tohoto tradičního portugalského žánru jsou ve své zemi populární jako světové hvězdy pop-music. Obecenstvo ohromují tklivými tóny za doprovodu kytary, zpívají písně o osudu a nesplněné touze. Snad nebudou zpívat o české reprezentaci...