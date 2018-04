Do polských lázní za živou vodou

Lázně Chudoba dnes pulsují životem a nabízejí nejmodernější péči. Oblíbili si nejen Poláci, ale i Němci a Dáni. Okouzlující je hlavně rozlehlý lázeňský park z 18. století. Najdete tu mnoho domácích i exotických rostlin. Právě tady vyvěrají léčivé prameny nazvané Śniadecki, Marchlewski a Moniuszko, které se využívají k pití i koupelím.

Atrakce lázní

Park doplňuje neobarokní pavilon s minerálními vodami z roku 1931, koncertní sál a letní divadlo. V nejbližším okolí Chudoby se nabízí procházka do lesů Parkového vrchu, kde je řada vyhlídkových míst, evangelická kaplička Krista Pána z roku 1798 a několikasetmetrové Beátino skalisko.

Další atrakcí je kostnice z 18. století v Německé Čermné (Czermna), skanzen lidové architektury ve Stroužném (Pstrążna) anebo pískovcový labyrint v Bludných skalách na Boře (Błędne Skały).



Do lázní Chudoba jezdí hlavně lidé se srdečními nemocemi, dále se tu léčí poruchy krevního tlaku, různé typy chudokrevnosti a chronická i alergická onemocnění dýchacího ústrojí. Léčivými účinky je pověstná zdejší uhličitá kyselka.

Vedle minerálních koupelí jsou pro chudobské lázně typické suché koupele v přírodním oxidu uhličitém získaném ze zdejších zdrojů.

Jak se tam dostat

Návštěvníci z Čech se do Chudoby dostanou nejsnáze z Náchoda přes tamní hraniční přechod v Bělovsi. Obě města od sebe dělí vzdálenost pouhé čtyři kilometry. Pěší výlet ale není to pravé, neboť větší část cesty do Chudoby vede po frekventovaných vozovkách.

Do lázní se dá zajet na kole, autem anebo autobusem ve směru na polské město Kladsko. Na hranicích nabízejí pasažérům své služby také podnikatelé s taxi dodávkami.