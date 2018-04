Do Polska přijíždí méně turistů

Za celý loňský rok Polsko navštívilo 288.100 turistů z USA, vyplývá z údajů polského Hlavního statistického úřadu (GUS). Nejvíce Američanů do Polska tradičně přijíždí přes léto. Od loňského září do prosince do země zavítalo na 79.900 turistů z

USA. Statistické údaje, které by umožnily srovnání se situací po útocích na New York a Washington, zatím nejsou k dispozici.



Tragédie v USA přinesla podle Piegata minimální dopad na příjezdy turistů z dalších evropských zemí. Stejně tak se prakticky nic nezměnilo na ochotě Poláků k výjezdům za hranice. "Určité přerušení bylo pouze v prvních dnech po útocích," dodal.