Do Pitztalu jede čtenář z Prahy

V naší soutěži o zimní zájezd do rakouské lyžařské oblasti Pitztal jsme 26. října položili otázku »V jakém rakouském městě se v letech 1964 a 1976 konaly zimní olympijské hry?« Téměř všechny vaše odpovědi byly správné - bylo to město Innsbruck. Celkově se naší soutěže zúčastnilo 1183 čtenářů a jako hlavní výherce byl vylosován Radek Baloun z Prahy 9. Další čtyři čtenáři obdrží menší věcné ceny. Jsou to: Vítězslav Vlček z Hulína, Jaroslava Kaňková z Tábora, Miroslav Medek z Mladé Boleslavi a manželé Michlovi ze Skuhrova nad Bělou. Všem vylosovaným blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast.