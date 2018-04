Do panenské Antarktidy pronikají vetřelci

Na kontinent už proniklo několik nepůvodních druhů - například krab Hyas araneus a několik druhů bezobratlých živočichů a trav. Důkazy předložili vědci na nedávné Konferenci ATCM (Antarctic Treaty Consultative Meeting - Poradní shromáždění Antarktické smlouvy).

Odborníci ze 45 zúčastněných zemí se shodli, že je nutné zamezit pronikání nepůvodních druhů organismů na antarktickou pevninu a že ochrana přírody v celé oblasti je nedostatečná.

Katastrofa na ostrovech

Lidé již v minulosti zavlekli na ostrovy kolem Antarktidy více než 200 nepůvodních druhů. A následky byly mnohokrát katastrofální. Tragickým případem z historie je například nedaleký Nový Zéland. Dovezení potkani, kočky a lasičky zlikvidovali nelétavé ptáky, ale i celé kolonie mořských ptáků. Vyprávět může i Austrálie: králíci zcela zničili původní vegetaci, zavlečené rostliny nezvratně poškodily místní ekosystémy, vysazení kapři v řekách ničí původní populace ryb.

"Doufám, že už jsme se dostatečně poučili z totální devastace, kterou způsobily nepůvodní a zavlečené druhy v minulosti v jiných částech světa," zdůraznila Maj De Poorter, odbornice na invazivní druhy z novozélandské University of Auckland.

Antarktida se zatím zdála podobných katastrof ušetřena.

Oteplení a turisté

Teď se však biologové obávají rostoucího ohrožení. I na Antarktidu s jejím drsným chladným podnebím se pořádají turistické expedice, a navíc zvyšování teplot, které s sebou nese globální oteplování, usnadňuje přežití na nehostinném kontinentě čím dál většímu spektru organismů. A turistů velkým tempem přibývá.

Zatímco v období let 2001 - 2002 vstoupilo na půdu Antarktidy 15.300 návštěvníků, v sezoně 2005 - 2006 byl jejich počet dvojnásobný. A pokud se naplní předpovědi, do deseti let už navštíví Antarktidu sto tisíc lidí. Pro turistiku na Antarktidě platí přísné regule. Tučňák či jakýkoliv živočich nesmí být rušen, turisté musí zachovávat od zvířat bezpečnou vzdálenost a jídlo a pití je na kontinentu absolutní tabu.

Turistické kanceláře rovněž ujišťují, že jejich klienti nesmějí vystoupit z lodi, dokud neočistí své boty a oděv. Avšak podle odborníků se nelze vyhnout tomu, aby s sebou na panenský kontinent návštěvníci nepřinesli "neviditelná" semena rostlin nebo mikroorganismy, které se pak mohou rozptýlit do přírody.

Velké škody může napáchat i odpadní voda vypouštěná z výletních lodí do moře v blízkosti pevnin - jakkoli i pro nakládání s odpadem platí přísná pravidla.

Jak však informuje New Scientist, američtí delegáti na shromáždění odmítli snahy o omezení počtu lodí s turisty, kteří smějí vystoupit na pevnou zem, i snahy o zákaz výstavby turistických zařízení.