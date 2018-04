Do osmi let už Sicílie nebude 'ostrovem'

Z italské pevniny se za pár let dostanete na Sicílii i po souši. Vláda po desetiletích debat rozhodla, že do roku 2005 položí základy pro most, který spojí sicilský ostrov s pevninou. Výstavbou mostu se Italové zaobírají už hodně dlouho. O této možnosti začali uvažovat už v době připojení Sicílie k Itálii v roce 1860.