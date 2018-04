Do Olomouce dorazily bronzové želvy

Sochy, které umělec odléval v Itálii, urazily po cestě do Olomouce přes 1000 kilometrů.

Na sochách kašny, jejíž cena se vyšplhala na téměř 20 milionů korun, pracovali odborníci v Itálii přes dva roky. Kromě želv ji bude zdobit také delfín a řecký básník Arión.

Motivy olomoucké historie

Sochař Theimer poznamenal, že při odlévání v ateliérech v Toskánsku zvolil starou renesanční metodu. "Použil jsem voskovou formu odlitou v bronzu. Malé detaily na soše by se jinak nedaly takhle ztvárnit," podotkl sochař.

Jedna z želv nese na hřbetě skálu s historickými motivy. Sochař na ní zachytil celou historii Olomouce od starých rytin až po moderní dobu. Jsou zde i vyzobrazené městských, královských i arcibiskupských medailí.

"Až se z toho za několik let stane fragment, doufám, že si lidé uvědomí, že to skutečně pocházelo z Olomouce. Že to není jen anonymní socha, která tady jen stála a nemá historii," říká Theimer.

Sedmá kašna stojí přímo před vchodem radnice nedaleko sloupu Nejsvětější Trojice, který se v listopadu 2000 dostal na seznam památek UNESCO. Kašna je vyrobena z pískovce z Maletína na Šumpersku, který by měl podle odborníků vydržet v centru města i třista let.

O podobě kašny rozhodovali loni v anketě místní obyvatelé. Sedmou kašnu chtěli sochaři postavit již v polovině 18. století, ale z návrhů nakonec sešlo.