Do oblak s "Tetičkou Ju"

10:54 , aktualizováno 10:54

Zajímavým zpestřením pobytu na letišti může být pro mnohé milovníky exotického cestování, letecké techniky i létání setkání s historickým letadlem nesoucím označení Junkers Ju 52/3m, jemuž v Německu láskyplně přezdívali Tante Ju neboli Tetička Ju. Toto proslulé letadlo zavítalo přednedávnem také do Prahy v rámci nekomerčních letů společnosti Lufthansa a několik šťastlivců mělo možnost se s touto leteckou legendou svézt. Je to již podruhé, co Tetička Ju kroužila nad Prahou v rámci vyhlídkových letů a podle vyjádření letecké společnosti to zřejmě není ani naposledy.