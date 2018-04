Do Norilsku se dostanete jen s pozvánkou

Jedná se o prvním omezením přístupu do velkého ruského města a jeho okolí pro cizince v posledních letech. V době studené války znepřístupnila Moskva cizincům mnoho měst a oblastí, ale ve většině případů byly tyto restrikce po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 zrušeny.



Přestože je Norilsk z ekonomického hlediska přitažlivý, zdaleka není místem nabízejícím snadný život. Po většinu roku tu panuje krutá zima.

Norilsk má 200.000 obyvatel a za sovětské éry byl sídlem trestního pracovního tábora. Po druhé světové válce se změnil ve vyspělé průmyslové město, v dnešní době postižené značným znečištěním životního prostředí. Podle Gennadije Klimika, mluvčího úřadů Krasnojarského kraje, v němž Norilsk leží, byl cizincům bez speciálního povolení zakázán přístup ve snaze chránit místní ekonomiku. "Norilsk je velice bohaté a stabilní město, které vábí nejen významné podnikatele mající co do činění s firmou Norilsk Nickel, ale také cizince, kteří se snaží vydělat peníze za každou cenu," vysvětlil.

"Během pouhých deseti měsíců letošního roku přibylo v Norilsku 4500 cizinců. Ve městě již žije 23.000 Ázerbájdžánců," řekl. "Nejsme proti tomu všemu, ale nastala velice obtížná situace, pokud jde o kriminalitu. Je to nanejvýš spletitý problém. Tamní obyvatelé nás požádali, abychom přístup do města omezili." Do Norilsku přicházejí lidé z bývalých sovětských republik hledající práci. To však vede podle oficiálních míst k sociálním problémům. "V Norilsku je značně rozšířená narkomanie a město má z celého regionu nejvíce lidí nakažených virem HIV," citovala ruská agentura Interfax starostu města Olega Budarina.