Do největšího keltského skanzenu střední Evropy

Jak se tam dostat

Letovice leží u železničního tahu Praha - Česká Třebová – Brno a na hlavní silniční komunikaci Svitavy – Brno. Přístup k usedlosti Isarno je následující: z Masarykova náměstí projít průjezdem pod železniční tratí a dále pokračovat silnicí ve směru na Křetín a Poličku. Asi po 500 metrech odbočit vpravo, vše značeno poutači. Zajímavost

Proč právě Isarno? Ve starogalštině Isarno znamená železo. Ještě v 17. století zaznamenávaly dobové mapy nad blízkou Vranovou vrcholek s netypickým jménem Izar. Podobnost čistě náhodná? Možná ano, ale možná též … Program usedlosti Isarno

4.srpna - Silácké hry

11.srpna - Galsko-římská bitva, exkluzivní možnost zhlédnout střet římských legií s keltskými válečníky s velkou tuzemskou a zahraniční účastí

17.-19.srpna - Festival 3+1

1.září - Dětský den, soutěžní odpoledne o věcné ceny s doprovodným programem

8.září - Barbarské hody, klasické hodování vepřového masa aneb i Otesánek by to vzdal !! Provozní doba

květen – červen: so – ne, 10.00 - 19.00 hod

červenec – srpen: po - čt, ne, 10.00 - 19.00 hod, pá, so: 10.00 - 21.00 hod (mimo celodenní akce)

září: so – ne 10.00 - 19.00 hod

V Isarnu žádné fastfoody nečekejte - placka pečená na kamenné desce chutná skvěle!