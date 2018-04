Do největší zmrzlinárny v Česku. Mají i makovou, chystají vepřo-knedlo-zelo

Ve vyhlášeném podniku U Schwarzkopfa si návštěvníci mohou denně vybrat z více než 90 druhů zmrzliny od běžných příchutí přes alkoholové až po specialitky, jako je třeba kaštanová nebo třená bábovka.

Vyzkoušeli byste zmrzlinu vepřo-knedlo-zelo?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 25. července 2009. Anketa je uzavřena. NE 1962 ANO 819

Máte mrkvovou?

"Máte i mrkvovou?" neodpustí si čas od času některý ze zákazníků oblíbený vtípek. "Máme a je moc dobrá, chcete ochutnat?" odpovídá Ivana Jablonovská, která zmrzliny vyrábí a často také vymýšlí. Firma patří jejímu partnerovi, Němci Heinrichu Schwarzkopfovi. Do Čech se dostal zhruba před 14 lety.

"Přistál jsem tady s rogalem," popisuje s trochou nadsázky sedmašedesátiletý podnikatel, který pracoval jako programátor pro Lufthansu. V Česku nejprve prodával drogerii. "Lidé nám ale pořád říkali, že když jsme u jezera, měli bychom prodávat zmrzlinu, hrozně nás tím štvali," poznamenala Jablonovská.

Přesto se v roce 2000 pustili do prodeje zmrzliny. Nejdřív kupovali hotovou, pak ale zjistili, že si ji mohou snadno vyrábět sami. Zmrzlinu vyrábějí jen z kvalitních surovin s přidáním koncentrátu od špičkových italských dodavatelů. "Lidé se často bojí v létě salmonelózy, to ale nemusí, protože se zmrzlina vyrábí ze sušeného mléka a vejce se nepoužívají," dodala Jablonovská. Celkem má v sortimentu 217 druhů zmrzliny, které obměňuje, takže zákazník může vždy ochutnat něco nového.

"Nejvíc mě naštve, když chce někdo točenou zmrzlinu nebo nanuka na špejli, tak to opravdu nemám," zdůraznila.

Ve Stráži vyrábějí pravou italskou zmrzlinu. Nejvíc na odbyt jdou podle Jablonovské tradiční příchutě jako vanilková nebo čokoládová, z tradičních ovocných jahodová. Na výběr je ale několik desítek ovocných zmrzlin bez smetany a smutní nemusí být ani diabetici nebo lidé alergičtí na lepek.

"Vždycky mi bylo líto dětí, které si nemohly dopřát zmrzlinu, a tak jsem hledala možnosti, jak i jim vyjít vstříc," vysvětlila Jablonovská. Dnes tak cukrárna každý den nabízí také zmrzliny bezlepkové a pro diabetiky.

24 kopečků na posezení

Máchův kraj Kromě zmrzliny U Schwarzkopfů se můžete v Horeckém rybníku (jinak také vodní nádrž Horka) vykoupat. Nejlépe ale v pořadí 1. vykoupat, 2. zmrzlina. Oblíbené je na Horce také vodní lyžování. Z dalšího koupání lze doporučit nedaleký Hamr na Jezeře, a asi 20 km odsud pak Máchovo jezero.

Výběr je tak široký, že lidé často mají problém si vybrat. Málokdo nakonec zůstane u jediného kopečku, rekordmankou byla ale podle Jablonovské křehká blondýnka, která si jich nechala nasázet 24. "Sledovala jsem ji, nevím, kam to dala, ale opravdu je snědla a ještě si přišla pro šest kopečků citronové na cestu," poznamenala zmrzlinářka.

Sama má nejraději teplou zmrzlinu, její druh zase všem doporučuje piňakoládu. Čerstvou novinkou je ale zmrzlina maková. "Chystám se taky na zmrzlinu s moravským uzeným a špekovou, také špenátovou a brokolicovou," poznamenala. Zaujal ji také nápad jedné zákaznice "vepřo, knedlo, zelo do kornoutu". "To musím zkusit," poznamenala zmrzlinářka.

O tom, že zákazníkům opravdu chutná, svědčí dlouhé fronty hlavně o víkendech. Cukrárna je často doslova v obležení, i když motorizovaným zákazníkům komplikuje nákup zákaz zastavení. Navzdory tomu prodej každý rok stoupá.

"Před pěti lety jsem za sezonu vyrobila 18 tun zmrzliny, letos to bude dvojnásobek," poznamenala Jablonovská. Většina se přitom prodá přímo z pultu u okénka výrobní firmy. "Jezdí sem ale také někteří podnikatelé z Doks a České Lípy," poznamenala. Zatím zmrzlinu dělají jen od dubna do konce září. "Plánujeme ale vybudovat cukrárnu a kavárnu, jen na to musíme vydělat," poznamenala. Kopeček zmrzliny přijde ve Stráži na desetikorunu, alkoholová na dvojnásobek, kornout je v ceně.

Zmrzlina na cestách Jaké nejzajímavější zmrzliny jste na svých cestách ochutnali? Podělte se o svoje zážitky s ostatními čtenáři v diskuzi.



Zdroj: Mapy © PLANstudio